Мальчика госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту аварии с пострадавшим 8-летним ребенком в Гатчинском округе. Мальчик на велосипеде выехал на дорогу и столкнулся с мотоциклом. Сейчас несовершеннолетний находится в больнице, передает главк МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По имеющейся информации, авария произошла в поселке Тайцы 26 июня. Мужчина за рулем мотоцикла «Shineray» на улице Советской столкнулся с 8-летним велосипедистом, который выехал на проезжую часть.

«В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивается как средней степени тяжести», — указано в сообщении.