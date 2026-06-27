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В ЦБ РФ подсчитали разрыв цен между вторичным и первичным жильем

Он оказался гораздо меньше, чем ранее представленные данные Росстата.

Ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем в начале 2026 года составил 9-18%. Такие данные Банк России приводит в  аналитической записке «Оценка разрыва цен между первичным и вторичным рынками жилья Российской Федерации».

Разрыв цен между новостройками и вторичным рынком в начале 2026 года составлял9%. При этом, если учитывать дополнительные расходы покупателей на проведение ремонта в квартирах вторичного фонда, этот показатель возрастает до 18%.

При этом озвученные данные значительно отличаются от цифр Росстата. По официальной статистике за I квартал года, ценовой разрыв достигал 52%. Однако в ЦБ пояснили, что методология ведомства опирается на усредненные показатели, которые не учитывают качественные различия объектов. 

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Финляндия с 1 июля сможет ввозить, хранить и изготавливать ядерное оружие

Соответствующие поправки в законодательство утвердил президент страны. 

Президент Финляндии Александр Стубб одобрил изменения в законодательство, отменяющие мораторий на ввоз, хранение, производство и использование ядерного оружия. Об этом сообщают финские СМИ.

Согласно закону, поправки отменяют ограничения, которые ранее запрещали любое присутствие ядерных вооружений в стране. Решение было также поддержано парламентом страны.

Министр обороны Финляндии добавил, что нововведения вступят в законную силу 1 июля. 

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