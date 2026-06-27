Он оказался гораздо меньше, чем ранее представленные данные Росстата.

Ценовой разрыв между первичным и вторичным жильем в начале 2026 года составил 9-18%. Такие данные Банк России приводит в аналитической записке «Оценка разрыва цен между первичным и вторичным рынками жилья Российской Федерации».

Разрыв цен между новостройками и вторичным рынком в начале 2026 года составлял9%. При этом, если учитывать дополнительные расходы покупателей на проведение ремонта в квартирах вторичного фонда, этот показатель возрастает до 18%.

При этом озвученные данные значительно отличаются от цифр Росстата. По официальной статистике за I квартал года, ценовой разрыв достигал 52%. Однако в ЦБ пояснили, что методология ведомства опирается на усредненные показатели, которые не учитывают качественные различия объектов.

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