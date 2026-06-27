Салаты из фастфуда могут быть более калорийные, чем бургеры.

Салаты в ресторанах быстрого питания могут быть более калорийными, чем классические бургеры, заявила ТАСС диетолог Анастасия Лебедева. Всему виной — соусы, которыми заправляются полезные, казалось бы, закуски.

Основная проблема кроется в калорийных заправках, таких как соусы «Цезарь» или «Азиаго». Энергетическая ценность одной порции салата с курицей может достигать 730 ккал, что превышает калорийность большого бургера.

Впрочем, наиболее вредной позицией в меню фастфуда по-прежнему остается картофель фри. По словам Лебедевой, сочетание крахмала, большого количества соли и приготовление во фритюре делает это блюдо слишком тяжелым для пищеварительной системы.

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