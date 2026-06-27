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Новости Социум

Один человек пострадал в результате возгорания дома в Тосненском районе

Огонь полностью уничтожил одноэтажный жилой дом. Его хозяйка госпитализирована.

Женщина пострадала в результате пожара в жилом доме в селе Ушаки Тосненского района Ленинградской области. Об этом в субботу сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание постройки произошло на проспекте  Кирова 27 июня. В результате ЧП частный дом был полностью уничтожен огнем. В больницу госпитализировали женщину. Ее состояние неизвестно.

«На месте работал личный состав 111-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас» и 86-й пожарно-спасательной части ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области», — говорится в сообщении.

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27.06.2026
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Фото на миниатюре: kues1/ magnific

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Тосненнский район пожар
Новости Социум

Диетолог раскрыла неожиданный вред салатов из фастфуда

Салаты из фастфуда могут быть более калорийные, чем бургеры.

Салаты в ресторанах быстрого питания могут быть более калорийными, чем классические бургеры, заявила ТАСС диетолог Анастасия Лебедева. Всему виной — соусы, которыми заправляются полезные, казалось бы, закуски.

Основная проблема кроется в калорийных заправках, таких как соусы «Цезарь» или «Азиаго». Энергетическая ценность одной порции салата с курицей может достигать 730 ккал, что превышает калорийность большого бургера. 

Впрочем, наиболее вредной позицией в меню фастфуда по-прежнему остается картофель фри. По словам Лебедевой, сочетание крахмала, большого количества соли и приготовление во фритюре делает это блюдо слишком тяжелым для пищеварительной системы.

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26.06.2026
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Фото на миниатюре: magnific

Теги

фастфуд вредные продукты

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