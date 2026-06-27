Огонь полностью уничтожил одноэтажный жилой дом. Его хозяйка госпитализирована.
Женщина пострадала в результате пожара в жилом доме в селе Ушаки Тосненского района Ленинградской области. Об этом в субботу сообщает региональное управление МЧС.
Возгорание постройки произошло на проспекте Кирова 27 июня. В результате ЧП частный дом был полностью уничтожен огнем. В больницу госпитализировали женщину. Ее состояние неизвестно.
«На месте работал личный состав 111-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас» и 86-й пожарно-спасательной части ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленинградской области», — говорится в сообщении.
Фото на миниатюре: kues1/ magnific