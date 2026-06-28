США нанесли новые удары по территории Ирана после атаки на коммерческое судно в Ормузском проливе, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. По данным CENTCOM, американские самолеты атаковали иранские хранилища ракет и беспилотников, объекты военной разведки, связи, ПВО, а также береговые радиолокационные станции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной ударов стало повторное нарушение Ираном соглашения о прекращении огня.

«Вполне возможно, что прошлый опыт их ничему не учит! Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатое. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет существовать», – написал Дональд Трамп

Корпус стражей исламской революции в ответ заявил, что действия США нарушают ирано-американский меморандум и могут привести к прекращению дипломатического процесса.

«Агрессор, чья природа заключается в нарушении доверия и договоров, рано утром атаковал пять прибрежных постов под предлогом противостояния военно-морскому флоту КСИР из-за якобы нарушающего договор корабля», – говорится в заявлении подразделения

После этого КСИР объявил о начале совместной операции с применением ракет и беспилотников по американским объектам в Кувейте и Бахрейне.

Иранские военные также заявили, что контроль за проходом через Ормузский пролив по соглашению, достигнутому при посредничестве Пакистана, находится в ведении Ирана. С нарушителями маршрута, по заявлению КСИР, будут бороться жестче, чем прежде.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил об атаке на танкер в Ормузском проливе у побережья Омана. Капитан судна заявил о попадании неизвестного снаряда. Повреждения получил ходовой мостик, экипаж не пострадал.

UKMTO повысил уровень угрозы безопасности в Ормузском проливе до значительного. Судам рекомендовали проходить пролив с осторожностью и сообщать о подозрительной активности.

Ирано-американский меморандум о взаимопонимании был подписан 18 июня. Ормузский пролив открыли 19 июня для судов, заранее подавших заявки. Новый виток эскалации начался после сообщений об атаке на грузовое судно под флагом Сингапура у побережья Омана.