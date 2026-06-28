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США атаковали Иран ракетами после заключения соглашения о прекращении огня. Трамп угрожает иранцам «исчезновением»

США нанесли новые удары по территории Ирана после атаки на коммерческое судно в Ормузском проливе, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. По данным CENTCOM, американские самолеты атаковали иранские хранилища ракет и беспилотников, объекты военной разведки, связи, ПВО, а также береговые радиолокационные станции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной ударов стало повторное нарушение Ираном соглашения о прекращении огня.

«Вполне возможно, что прошлый опыт их ничему не учит! Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатое. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет существовать», – написал Дональд Трамп  

Корпус стражей исламской революции в ответ заявил, что действия США нарушают ирано-американский меморандум и могут привести к прекращению дипломатического процесса.

«Агрессор, чья природа заключается в нарушении доверия и договоров, рано утром атаковал пять прибрежных постов под предлогом противостояния военно-морскому флоту КСИР из-за якобы нарушающего договор корабля», – говорится в заявлении подразделения

После этого КСИР объявил о начале совместной операции с применением ракет и беспилотников по американским объектам в Кувейте и Бахрейне.

Иранские военные также заявили, что контроль за проходом через Ормузский пролив по соглашению, достигнутому при посредничестве Пакистана, находится в ведении Ирана. С нарушителями маршрута, по заявлению КСИР, будут бороться жестче, чем прежде.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил об атаке на танкер в Ормузском проливе у побережья Омана. Капитан судна заявил о попадании неизвестного снаряда. Повреждения получил ходовой мостик, экипаж не пострадал.

UKMTO повысил уровень угрозы безопасности в Ормузском проливе до значительного. Судам рекомендовали проходить пролив с осторожностью и сообщать о подозрительной активности.

Ирано-американский меморандум о взаимопонимании был подписан 18 июня. Ормузский пролив открыли 19 июня для судов, заранее подавших заявки. Новый виток эскалации начался после сообщений об атаке на грузовое судно под флагом Сингапура у побережья Омана.  

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США Иран
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов рассказал о вызовах, которые стоят перед «Единой России» в ближайшей перспективе

Накануне съезда «Единой России» на пути к выборам 2026 года, который пройдет 28 июня, сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал о вызовах, которые стоят перед партией в ближайшей перспективе.

«Мир вокруг нас стал другим. И политика XXI века окончательно переходит в плоскость больших данных и умных алгоритмов. Новая реальность меняет экономику, госуправление и повседневную жизнь миллионов граждан прямо сейчас», – отметил Сергей Перминов

По словам сенатора, партия должна соответствовать новым технологическим вызовам и использовать цифровые решения для более точного диалога с гражданами.

«Наша главная задача – сверхточная аналитика. Сбор и обработка миллионов запросов граждан в режиме реального времени. Это не только про партию, которая всегда рядом, погружена в нужды обычных людей и готова прийти к ним на помощь максимально быстро. Это основа для понимания куда более масштабных процессов», – заявил Сергей Перминов

Сенатор подчеркнул необходимость проактивного подхода, при котором социальные риски выявляются до того, как они перерастают в системные проблемы.

«Довольно часто то, что кажется малозначимым сегодня, может стать очень серьезным раздражителем завтра. А своевременная фиксация – будь то жалобы на недостаток мест в детских садах, сокращение числа зеленых пространств, рост цен на отдельные категории товаров или их отсутствие – позволяет политической силе быть на шаг впереди», – добавил Сергей Перминов

Среди возможных инструментов цифровой трансформации сенатор назвал цифрового помощника депутата, который сможет за несколько секунд готовить аналитические справки по территориям и обращениям граждан, а также интеллектуальное картографирование «болевых точек» регионов.

В ближайшей перспективе партии необходимо создать собственную ИИ-песочницу, адаптировать суверенные языковые модели к партийному применению, запустить обучение актива по цифровым технологиям и промпт-инжинирингу, а также использовать цифровую активность для выявления молодых лидеров. Отдельно сенатор отметил необходимость этического контроля за использованием алгоритмов.

«Партия не стремится создать «цифрового Левиафана» – ей необходим практичный помощник нового уровня», – подчеркнул Сергей Перминов

По мнению сенатора, развитие искусственного интеллекта должно работать на пользу обществу и укреплять конкурентные преимущества страны.

«Тот, кто сегодня научит ИИ работать на благо общества, будет определять политическую повестку завтра», – заявил Сергей Перминов

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