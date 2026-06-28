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Новости Спорт

Главу ФИФА заметили одновременно на двух разных матчах ЧМ-2026

В сети разошлись кадры, на которых президент ФИФА Джанни Инфантино присутствует сразу на двух матчах чемпионата мира 2026 года.

Пользователи обратили внимание, что глава Международной федерации футбола появился на кадрах с матчей Эквадор – Германия в Ист-Ратерфорде и Кюрасао – Кот-д’Ивуар в Филадельфии. Встречи третьего тура группового этапа начались одновременно, а расстояние между стадионами превышает 150 километров.

По данным издания Klops, подобная ситуация может объясняться особенностями телетрансляций крупных турниров. Планы с VIP-гостями часто записывают до стартового свистка, а затем показывают в эфире во время пауз в игре. При этом при повторном просмотре трансляций Инфантино показали только на матче Кюрасао – Кот-д’Ивуар.  

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций ФИФА.

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Полеты в столицу Турции запустит авиакомпания AJet. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю, по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Вылет из Пулково запланирован на 05:00. Время в пути составит около четырех часов.

AJet начала выполнять рейсы из Пулково в 2025 году с запуска полетной программы в Стамбул. За год авиакомпания перевезла более 124 тысяч пассажиров.

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