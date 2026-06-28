Семь армянских оппозиционных партий, в том числе «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна, потребовали от Конституционного суда аннулировать результаты прошедших 7 июня парламентских выборов.
Как отметил сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов, оппозиция в Армении зафиксировала многочисленные нарушения в ходе проведения голосования.
«Они касаются различных аспектов, что, с точки зрения ее представителей, позволяет говорить о нелегитимности выборов и, как следствие, необходимости аннулирования их результатов. Соответствующие иски были поданы в Конституционный суд Республики 19 июня», – сказал Сергей Перминов
Слушания уже начались, решение должно вынести до 4 июля. Юристы оппозиции отмечают, что нынешний состав суда был практически полностью сформирован при Николе Пашиняне, что вызывает сомнения в непредвзятости отдельных судей. Однако оппозиция готова защищать свою точку зрения, в том числе и для того, чтобы показать, кто и какую позицию занял.
«Что касается желания премьер-министра осложнить работу оппозиции, то он озвучил его вполне открыто. Он считает ее незаконной и полагает, что было бы легитимным лишение ее возможностей для политической деятельности. При таком подходе, который вряд ли можно назвать демократическим, его оппоненты будут находиться под серьезным давлением», – резюмировал Сергей Перминов