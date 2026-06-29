Запасы бензина в России сейчас составляют 1,7 млн тонн, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка.
«По справке, которую Минэнерго представило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года», - заявил глава государства.
По словам Путина, Россия начала использовать резервы топлива, но запасы бензина сохраняются на уровне прошлого года. При этом есть небольшое снижение, которое составляет всего 4%.