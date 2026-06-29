Россиян при пятидневной рабочей неделе в июле ждут 23 рабочих дня и восемь выходных, сообщила РИА «Новости» доцент Университета имени Кутафина Регина Долотина.

«Месяц включает 31 календарный день, из которых 23 являются рабочими, а восемь приходятся на традиционные выходные — субботы и воскресенья», - сказала эксперт.

В этом месяце нет государственных праздников, поэтому дополнительных дней отдыха не предусмотрено.

Июль станет самым загруженным месяцем лета 2026 года по числу рабочих дней. Всего за лето россияне отработают 65 дней, а отдохнут 27. Для сравнения: прошлым летом было 63 рабочих дня и 29 выходных. В июне и августе ожидается по 21 рабочему дню и 9–10 выходным соответственно.