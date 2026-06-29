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В июле россиян ждет 23 рабочих дня и восемь выходных

Россиян при пятидневной рабочей неделе в июле ждут 23 рабочих дня и восемь выходных, сообщила РИА «Новости» доцент Университета имени Кутафина Регина Долотина.

В июле россиян ждет 23 рабочих дня и восемь выходных - Июль станет самым загруженным месяцем лета 2026 года по числу рабочих дней.
Фото: pxhere

«Месяц включает 31 календарный день, из которых 23 являются рабочими, а восемь приходятся на традиционные выходные — субботы и воскресенья», - сказала эксперт.

В этом месяце нет государственных праздников, поэтому дополнительных дней отдыха не предусмотрено.

Июль станет самым загруженным месяцем лета 2026 года по числу рабочих дней. Всего за лето россияне отработают 65 дней, а отдохнут 27. Для сравнения: прошлым летом было 63 рабочих дня и 29 выходных. В июне и августе ожидается по 21 рабочему дню и 9–10 выходным соответственно.

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По данным полиции, ДТП произошло около 19:00 у дома № 159 на 3-й линии садоводства. За рулем автомобиля находилась 44-летняя женщина.

Предварительно установлено, что машина наехала на девочку, когда та пересекала проезжую часть на велосипеде. Пострадавшую доставили в больницу Шлиссельбурга. У ребенка диагностировали перелом костей и травму головы.

На место выезжала дежурная смена 130-й пожарной части Кировского отряда «Леноблпожспаса». Полиция проводит проверку, обстоятельства ДТП уточняются.

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Кировский район ДТП славянка Ленинградская область

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