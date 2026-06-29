Пешеход погиб под колесами грузовика «КамАЗ» на 25-м километре дороги Санкт-Петербург – Матокса во Всеволожском районе 28 июня около 14:30.

По данным полиции, за рулем грузовика находился 46-летний гражданин одного из государств Центральной Азии. Предварительно установлено, что 30-летний мужчина шел навстречу «КамАЗу» по обочине и внезапно вышел на проезжую часть.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. У водителя выявили несколько нарушений. Грузовик двигался без тахографа и актуального полиса ОСАГО, также в автомобиле обнаружили неисправность.

В отношении водителя составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.