В Волосовском районе Ленобласти вечером 28 июня произошло крушение сверхлегкого самолета. Пилот, к сожалению, погиб.
По предварительным данным, за штурвалом находился 70-летний мужчина. Самолет упал в поле у деревни Анташи около 20:47 28 июня. Населенный пункт расположен примерно в паре километров от аэродрома авиации общего назначения в поселке Сельцо. Есть предположение, что борт мог взлететь с этой взлетно-посадочной полосы около семи вечера.
На данный момент Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.