weather 20.4°
$ 77.06
87.40

Главная / Новости / Пилот погиб при аварийной посадке сверхлегкого самолета вблизи аэродрома Сельцо

Новости Происшествия

Пилот погиб при аварийной посадке сверхлегкого самолета вблизи аэродрома Сельцо

В Волосовском районе Ленобласти вечером 28 июня произошло крушение сверхлегкого самолета. Пилот, к сожалению, погиб.

Пилот погиб при аварийной посадке сверхлегкого самолета вблизи аэродрома Сельцо - На данный момент Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательс
Фото: Северо-Западной транспортной прокуратуры

По предварительным данным, за штурвалом находился 70-летний мужчина. Самолет упал в поле у деревни Анташи около 20:47 28 июня. Населенный пункт расположен примерно в паре километров от аэродрома авиации общего назначения в поселке Сельцо. Есть предположение, что борт мог взлететь с этой взлетно-посадочной полосы около семи вечера.

На данный момент Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Вам будет интересно
В Петербурге задержан пособник мошенников с сотнями сим-карт и наркотиками
В Петербурге сотрудники УБК ГУ МВД России по городу и Ленобласти задержали пособника украинских мошенников - 34-летнего приезжего из Архангельской обл...
24.06.2026
361

Теги

Сальцо погиб пилот авиакрушение
Новости Происшествия

Иностранец-нарушитель за рулем «КамАЗ» задавил пешехода во Всеволожском районе

Пешеход погиб под колесами грузовика «КамАЗ» на 25-м километре дороги Санкт-Петербург – Матокса во Всеволожском районе 28 июня около 14:30.

По данным полиции, за рулем грузовика находился 46-летний гражданин одного из государств Центральной Азии. Предварительно установлено, что 30-летний мужчина шел навстречу «КамАЗу» по обочине и внезапно вышел на проезжую часть.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. У водителя выявили несколько нарушений. Грузовик двигался без тахографа и актуального полиса ОСАГО, также в автомобиле обнаружили неисправность.

В отношении водителя составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вам будет интересно
Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти
Водитель BMW X1 погиб после съезда автомобиля в кювет на 4-м километре дороги Кобралово – Форносово в Гатчинском муниципальном округе в начале п...
22.06.2026
738

Теги

Всеволожский район ДТП Ленинградская область

Популярное

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

Жительница Петербурга жестоко избила мужчину в баре
Жительница Петербурга жестоко избила мужчину в баре

14:33 28.06.2026

209 украинских БПЛА сбито за ночь над регионами России
209 украинских БПЛА сбито за ночь над регионами России

07:52 29.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться