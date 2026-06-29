Средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ. Налог, удержанный по стандартной ставке 13% или выше, пересчитывается по льготной ставке - 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается родителю.

Выплата не уменьшается на сумму налоговых вычетов за лечение, имущество, образование и так далее.

Напомним, выплаты начали оформлять с начала июня. Право на них имеют семьи с двумя и более детьми, если средний доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума. Поддержку могут оформить оба работающих родителя. В случае развода это не препятствие, но обязательным условием является отсутствие долгов по алиментам. Заявления можно подать до 1 октября 2026 года.

Вам будет интересно С 1 июля Соцфонд России начнет автоматически назначать некоторые пособия С начала июля Социальный фонд России упростит процедуру назначения некоторых выплат. Работодателям больше не придется предоставлять дополнительную инф...

Соцфонд рассматривает заявку в течение десяти рабочих дней. В случае одобрения средства перечислят в пределах пяти рабочих дней.