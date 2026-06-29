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Новости Социум

Соцфонд: средний размер новой семейной выплаты составил 30 тысяч рублей

Средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Соцфонд: средний размер новой семейной выплаты составил 30 тысяч рублей - Сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ.
Фото: pxhere

Сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ. Налог, удержанный по стандартной ставке 13% или выше, пересчитывается по льготной ставке - 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается родителю.

Выплата не уменьшается на сумму налоговых вычетов за лечение, имущество, образование и так далее.

Напомним, выплаты начали оформлять с начала июня. Право на них имеют семьи с двумя и более детьми, если средний доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума. Поддержку могут оформить оба работающих родителя. В случае развода это не препятствие, но обязательным условием является отсутствие долгов по алиментам. Заявления можно подать до 1 октября 2026 года.

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29.06.2026
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Соцфонд рассматривает заявку в течение десяти рабочих дней. В случае одобрения средства перечислят в пределах пяти рабочих дней.

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семейная выплата Россия Соцфонд семьи с детьми
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Двое мужчин забрали у петербуржца 250 тысяч рублей за лечение несуществующего заболевания

Двух мужчин арестовали в Санкт-Петербурге по делу о мошенничестве под предлогом лечения несуществующего заболевания.

Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения Григорию К. и Владимиру К. Их обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ.

По версии следствия, с 21 по 28 сентября 2025 года фигуранты обманули 24-летнего петербуржца и под предлогом лечения несуществующего заболевания похитили у него около 251 тысячи рублей. Часть денег они получили наличными, остальную сумму – переводом на банковский счет.

Мужчин задержали 27 июня. Суд отправил обоих под стражу до 25 августа.

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