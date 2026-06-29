С начала июля Социальный фонд России упростит процедуру назначения некоторых выплат.

Работодателям больше не придется предоставлять дополнительную информацию о работниках для получения пособий по больничным листам, выплат по беременности и родам, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременного пособия при рождении ребенка. Об этом РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Выплаты будут рассчитываться на основе данных, которые уже хранятся на индивидуальном лицевом счете каждого россиянина. Однако в случае необходимости ведомство может обратиться к работодателю за уточнением сведений.