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Новости Социум

С 1 июля Соцфонд России начнет автоматически назначать некоторые пособия

С начала июля Социальный фонд России упростит процедуру назначения некоторых выплат.

Работодателям больше не придется предоставлять дополнительную информацию о работниках для получения пособий по больничным листам, выплат по беременности и родам, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременного пособия при рождении ребенка. Об этом РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Выплаты будут рассчитываться на основе данных, которые уже хранятся на индивидуальном лицевом счете каждого россиянина. Однако в случае необходимости ведомство может обратиться к работодателю за уточнением сведений.

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Иномарка сбила школьницу на велосипеде в Кировском районе

Велосипедистку в возрасте 11 лет госпитализировали с тяжелыми травмами после наезда Ford Focus в садоводстве «Славянка» Кировского района Ленинградской области 28 июня.

По данным полиции, ДТП произошло около 19:00 у дома № 159 на 3-й линии садоводства. За рулем автомобиля находилась 44-летняя женщина.

Предварительно установлено, что машина наехала на девочку, когда та пересекала проезжую часть на велосипеде. Пострадавшую доставили в больницу Шлиссельбурга. У ребенка диагностировали перелом костей и травму головы.

На место выезжала дежурная смена 130-й пожарной части Кировского отряда «Леноблпожспаса». Полиция проводит проверку, обстоятельства ДТП уточняются.

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Кировский район ДТП славянка Ленинградская область

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