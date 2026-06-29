В Ленинградской области завершается программа замены передатчиков первого мультиплекса, который транслирует 10 цифровых эфирных телеканалов. Среди них – ОТР, на котором также выходит региональный контент ЛенТВ24.

Недалеко от поселка Тракторное в Приозерском районе специалисты Санкт-Петербургского регионального центра Российской телевизионной и радиовещательной сети монтируют аппаратную для нового отечественного оборудования.

«По области в основном мы заменили маломощные передатчики еще в прошлом году, мощные передатчики в городах Луга, Подпорожье, Кингисепп, Санкт-Петербург, Тихвин сделаны с января по апрель месяц, и сейчас осталось шесть объектов средних мощных передатчиков», – сказал начальник производственной лаборатории Санкт-Петербургского регионального центра РТРС Александр Махов

Все заменяемые передатчики были импортного производства, их ресурс уже исчерпан. Новое отечественное оборудование произвели в Новосибирске. Ожидается, что оно прослужит 10-15 лет до следующей плановой замены. Всего в Петербурге и Ленинградской области обновят 43 передатчика на 36 радиотелевизионных станциях.

Замена передатчиков первого мультиплекса на отечественные – важный этап программы модернизации, который завершится в канун 25-летия РТРС.