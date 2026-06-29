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Молодой человек разбил бутылок с алкоголем на 50 тысяч рублей в гипермаркете Петербурга

Нетрезвого 27-летнего мужчину задержали в гипермаркете на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге после повреждения около 60 бутылок алкоголя.

Молодой человек разбил бутылок с алкоголем на 50 тысяч рублей в гипермаркете Петербурга - Нетрезвого 27-летнего мужчину задержали в гипермаркете на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге после
Фото: Росгвардия

Посетитель начал сбрасывать с полок бутылки со спиртным. Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку и вызвали сотрудников вневедомственной охраны. Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину и передали его полиции.

По предварительным данным, ущерб магазину составил около 50 тысяч рублей.

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Стало известно, почему школьники в Петербурге не могут работать там, где хотят

Петербургские школьники активно ищут летнюю подработку, однако их запросы часто не совпадают с вакансиями, доступными несовершеннолетним по закону, сообщает «Бриф24».

Многие подростки хотят работать в общепите барменами, баристами или официантами. При этом несовершеннолетних нельзя допускать к работе с алкоголем и табаком, поэтому значительная часть таких вакансий для них закрыта.

Среди школьников также популярна работа курьером. Однако методические рекомендации Минтруда разрешают подросткам доставлять только легкие документы, а не товары, которые чаще всего требуются работодателям.

В 2025 году центры занятости Санкт-Петербурга трудоустроили 16,2 тысячи подростков. Чаще всего школьников направляли на подсобные работы, благоустройство территорий и в офисы.

Работодатели могут получить от города компенсацию до 22 тысяч рублей в месяц на зарплату каждого подростка и до 3 тысяч рублей на организацию рабочего места.

При этом эксперты отмечают, что бюрократические ограничения снижают интерес бизнеса к найму несовершеннолетних. Компании готовы брать школьников на простые должности, но не стремятся вкладываться в их обучение, поскольку подготовить специалиста за один сезон практически невозможно.

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