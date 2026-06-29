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Сергей Перминов: ситуация с топливом в России остается контролируемой

Принимаемые меры уже приносят результаты, подчеркнул сенатор.

Сергей Перминов: ситуация с топливом в России остается контролируемой - Принимаемые меры уже приносят результаты, подчеркнул сенатор.
Фото: 47channel

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов заявил, что ситуация с топливом находится под контролем. Принимаемые меры уже приносят первые результаты, отметил парламентарий в беседе с Online47.

«Ситуация на рынке топлива находится на личном контроле у президента. Из-за террористических ударов по гражданским объектам возникли сложности с топливом, которые ощущаются гражданами. Правительству была поставлена задача обеспечить бесперебойное снабжение. В настоящее время действует штаб, который в круглосуточном режиме отслеживает обстановку», – отметил парламентарий.

Сергей Перминов подчеркнул, что ограничения розничных продаж топлива в ряде регионов стало вынужденной мерой. Это позволило сбить ажиотаж и пресечь попытки спекулятивной перепродажи. Несмотря на то, что трудности еще не устранены полностью, слаженная работа госструктур и топливных компаний дает свои плоды.

«Несмотря на масштабные вызовы, ситуация — контролируемая. Задействован набор инструментов для того, чтобы она последовательно улучшалась. Все стороны, включая топливные компании, понимают важность момента и необходимость действовать в интересах России и ее граждан. Спектр рисков и угроз понятен. Уверен, что сообща мы сможем их преодолеть», – добавил Сергей Перминов.

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25.06.2026
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Теги

топливо Сергей Перминов
Новости Экономика

В Ленинградской области создают кластер для подготовки химиков: инвестиции превысят 170 млн рублей

В Ленинградской области приступили к формированию нового образовательно-производственного кластера. Ключевую роль в этом процессе играет федеральный проект «Профессионалитет». Документ о стратегическом партнерстве подписали региональный комитет общего и профессионального образования, Волховский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») и Волховский многопрофильный техникум. Главная задача — фундаментально перестроить систему подготовки рабочих кадров для нужд химической отрасли.

Как подчеркнула председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Ирина Кириллова, новый формат сотрудничества меняет сам подход к обучению:

«Проект «Профессионалитет» – это эффективный инструмент сближения техникумов и реального производства. Мы уходим от абстрактных знаний к прямым запросам работодателей. Гарантируем: выпускники будут востребованы с первого дня».

Соглашение выходит за рамки простого обновления учебных планов. В рамках партнерства будет разработана комплексная программа развития техникума. Особое внимание уделят мотивации: для преподавателей предусмотрена дополнительная материальная поддержка, а для студентов с высокой успеваемостью вводится специальная стипендиальная программа.

Директор Волховского филиала АО «Апатит» Антон Николаев отметил, что старт кластера знаменует переход на качественно новый уровень взаимодействия бизнеса и образования:

«Мы вступаем во второй этап совместной работы. Вместо точечных улучшений — системная модернизация. Расширим образовательные программы, обновим парк оборудования. Это неизбежно приведет к росту качества подготовки, а также увеличит набор студентов. Мы готовим не просто учеников, а будущих коллег».

Финансирование масштабной модернизации материально-технической базы составит свыше 170 млн рублей. Средства выделят из федерального и регионального бюджетов, а также направит компания «ФосАгро». Инвестиции пойдут на закупку новейшего оборудования, обновление учебных лабораторий и приобретение современной мебели.

Сотрудничество между техникумом и предприятием длится с 2022 года и уже дает отличные результаты: за последние три года завод принял в свои ряды более 230 молодых профессионалов. Теперь, благодаря запуску кластера, учебный процесс переведут на интенсивные практико-ориентированные рельсы. Срок обучения по новым программам сократится до 2–2,10 года, что позволит увеличить объем выпускаемых специалистов до 700 человек.

ВРИО директора Волховского многопрофильного техникума Александр Белицкий уверен, что тесная интеграция с производством — главный ключ к успеху:

«Мы видим прямую зависимость: чем крепче связь с заводом на этапе учебы, тем выше вероятность, что студент останется в профессии. С новым статусом образовательного кластера мы планируем кратно увеличить эту цифру».

Теги

Волхов «ФосАгро»

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