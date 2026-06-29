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Новости Происшествия

Спасатели Ленобласти 20 раз выезжали на ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

Спасатели Ленобласти 20 раз выезжали на ЧП за неделю - Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она акт
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 22 июня по 28 июня Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 20 раз для разрешения экстренных ситуаций:


— к поисково-спасательным работам в лесах – 2 раза;
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 3 раза;
— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 1 раз;
— к патрулированиям водных объектов – 5 раз.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

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Вход в российские приложения через Google отключат в начале июля — СМИ

Правило начнет действовать с 6 числа следующего месяца. Ограничение коснется и Apple ID.

Российские приложения отключат с 6 июля возможность авторизации через Apple ID и Google. Об этом 29 июня сообщают СМИ.

Соответствующие уведомления о введении ограничений массово получают российские пользователи. Гражданам рекомендуют заранее привязать номер телефона к важным сервисам.

Отметим, ранее в России приняли закон, который запрещает владельцам российских интернет-ресурсов использовать зарубежные сервисы для авторизации пользователей. Теперь за это будут предусмотрены штрафы до 700 000 рублей.

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