В Петербург на Октябрьской набережной полицейские попытались остановить автомобиль, но водитель не выполнил их требование, увеличил скорость и попытался скрыться.

Видео: официальный представитель МВД Ирина Волк.

Во время преследования он неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая опасность для других участников движения. Полицейским пришлось применить табельное оружие - сначала они произвели предупредительный выстрел вверх, а затем несколько прицельных выстрелов по колесам. После этого машина остановилась уже на территории Кудрово.

Водитель попытался убежать, но его задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. По внешним признакам мужчина был пьян, проходить медицинское освидетельствование он отказался. Составлены несколько административных протоколов. Автомобиль отправлен на спецстоянку.