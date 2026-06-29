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Новости Происшествия

В Кудрово со стрельбой задержали пьяного лихача

В Петербург на Октябрьской набережной полицейские попытались остановить автомобиль, но водитель не выполнил их требование, увеличил скорость и попытался скрыться.

Видео: официальный представитель МВД Ирина Волк.

Во время преследования он неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая опасность для других участников движения. Полицейским пришлось применить табельное оружие - сначала они произвели предупредительный выстрел вверх, а затем несколько прицельных выстрелов по колесам. После этого машина остановилась уже на территории Кудрово.

Водитель попытался убежать, но его задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. По внешним признакам мужчина был пьян, проходить медицинское освидетельствование он отказался. Составлены несколько административных протоколов. Автомобиль отправлен на спецстоянку.

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24.06.2026
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Теги

погоня Кудрово Петербург полиция
Новости Происшествия

Иностранец-нарушитель за рулем «КамАЗ» задавил пешехода во Всеволожском районе

Пешеход погиб под колесами грузовика «КамАЗ» на 25-м километре дороги Санкт-Петербург – Матокса во Всеволожском районе 28 июня около 14:30.

По данным полиции, за рулем грузовика находился 46-летний гражданин одного из государств Центральной Азии. Предварительно установлено, что 30-летний мужчина шел навстречу «КамАЗу» по обочине и внезапно вышел на проезжую часть.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до прибытия скорой помощи. У водителя выявили несколько нарушений. Грузовик двигался без тахографа и актуального полиса ОСАГО, также в автомобиле обнаружили неисправность.

В отношении водителя составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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22.06.2026
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Теги

Всеволожский район ДТП Ленинградская область

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