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Новости Социум

Прокуратура Выборга добилась положенной выплаты участнику СВО

В Ленинградской области восстановили права военнослужащего. 

Выборгская городская прокуратура провела проверку по обращению участника СВО. Заявитель сообщил, что не может оформить положенную ему ему региональную выплату.

В ходе разбирательства надзорное ведомство установило, что мужчина не мог получить выплату в размере одного миллиона рублей из-за отсутствия отметки о регистрации по месту жительства в Ленинградской области.

В итоге прокуратура подала исковое заявление в суд, который удовлетворил требования и восстановил права бойца СВО.

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СВО прокуратура
Новости Социум

Горячую воду отключат в 11 районах Петербурга до 3 июля

вода
Фото: Freepik.

АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут 43 гидравлических испытания тепловых сетей в 11 районах города с 29 июня по 3 июля.

Проверки затронут Пушкинский, Петроградский, Выборгский, Кировский, Фрунзенский, Колпинский, Московский, Невский, Красногвардейский, Калининский и Кронштадтский районы. Температура воды в сетях во время опрессовки не превысит +40 °C.

В понедельник, 29 июня, запланировано 11 испытаний. Они пройдут в Пушкине, Павловске, Шушарах, на Крестовском и Канонерском островах, в Парголово, Фрунзенском и Колпинском районах, а также в Усть-Ижоре.

Во вторник, 30 июня, проверки проведут в Петроградском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском, Красногвардейском и Московском районах.

Испытания 1 июля затронут Невский, Красногвардейский, Калининский и Кировский районы. На 2 июля запланированы работы в Калининском, Невском, Красногвардейском, Пушкинском, Кронштадтском и Фрунзенском районах.

В пятницу, 3 июля, опрессовка пройдет в Кировском и Выборгском районах.

Гидравлические испытания являются обязательным этапом подготовки к отопительному сезону. Они позволяют выявить возможные технологические нарушения и устранить их до начала подачи тепла.

График отключений горячей воды опубликован на сайтах АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Горожан просят соблюдать правила безопасности вблизи мест проведения работ и сообщать о признаках повреждений по телефонам 112, 004, а также на горячие линии компаний.

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