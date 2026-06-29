В Ленинградской области восстановили права военнослужащего.
Выборгская городская прокуратура провела проверку по обращению участника СВО. Заявитель сообщил, что не может оформить положенную ему ему региональную выплату.
В ходе разбирательства надзорное ведомство установило, что мужчина не мог получить выплату в размере одного миллиона рублей из-за отсутствия отметки о регистрации по месту жительства в Ленинградской области.
В итоге прокуратура подала исковое заявление в суд, который удовлетворил требования и восстановил права бойца СВО.
Горячую воду отключат в 11 районах Петербурга до 3 июля
АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут 43 гидравлических испытания тепловых сетей в 11 районах города с 29 июня по 3 июля.
Проверки затронут Пушкинский, Петроградский, Выборгский, Кировский, Фрунзенский, Колпинский, Московский, Невский, Красногвардейский, Калининский и Кронштадтский районы. Температура воды в сетях во время опрессовки не превысит +40 °C.
В понедельник, 29 июня, запланировано 11 испытаний. Они пройдут в Пушкине, Павловске, Шушарах, на Крестовском и Канонерском островах, в Парголово, Фрунзенском и Колпинском районах, а также в Усть-Ижоре.
Во вторник, 30 июня, проверки проведут в Петроградском, Колпинском, Пушкинском, Выборгском, Красногвардейском и Московском районах.
Испытания 1 июля затронут Невский, Красногвардейский, Калининский и Кировский районы. На 2 июля запланированы работы в Калининском, Невском, Красногвардейском, Пушкинском, Кронштадтском и Фрунзенском районах.
В пятницу, 3 июля, опрессовка пройдет в Кировском и Выборгском районах.
Гидравлические испытания являются обязательным этапом подготовки к отопительному сезону. Они позволяют выявить возможные технологические нарушения и устранить их до начала подачи тепла.
График отключений горячей воды опубликован на сайтах АО «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Горожан просят соблюдать правила безопасности вблизи мест проведения работ и сообщать о признаках повреждений по телефонам 112, 004, а также на горячие линии компаний.