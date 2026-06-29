В Ленинградской области восстановили права военнослужащего.

Выборгская городская прокуратура провела проверку по обращению участника СВО. Заявитель сообщил, что не может оформить положенную ему ему региональную выплату.

В ходе разбирательства надзорное ведомство установило, что мужчина не мог получить выплату в размере одного миллиона рублей из-за отсутствия отметки о регистрации по месту жительства в Ленинградской области.

В итоге прокуратура подала исковое заявление в суд, который удовлетворил требования и восстановил права бойца СВО.