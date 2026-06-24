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Прокуратура помогла сотрудникам фирмы в Петербурге получить 1 млн рублей долга по зарплате

Сотрудникам коммерческой компании выплатили более 1 миллиона рублей задолженности по зарплате после вмешательства прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Проверка показала, что руководство организации не рассчиталось с работниками. Прокуратура внесла работодателю представление, которое рассмотрели и удовлетворили. В настоящее время задолженность перед сотрудниками полностью погашена.

Просроченная задолженность по зарплате в Санкт-Петербурге на конец февраля 2026 года составляла 22,6 миллиона рублей, следует из данных Петростата. О долгах перед работниками на конец января сообщала одна организация, занимавшаяся ремонтом и монтажом машин и оборудования. Компания не выплатила зарплату 86 сотрудникам.

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13.06.2026
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Санкт-Петербург
Для души Новости

21 социальный проект из Ленобласти получил гранты Президентского фонда на сумму более 40 млн рублей

По итогам второго конкурса 2026 года Фонд президентских грантов поддержал 21 социальный проект из Ленинградской области. Общая сумма выделенных средств превысила 40 миллионов рублей. С учётом первого конкурса в этом году некоммерческие организации региона привлекли уже более 118 миллионов рублей.

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко назвал это серьёзным результатом, за которым стоит система поддержки НКО в регионе, работа команд, экспертов и вера в проекты. Все инициативы, по его словам, направлены на реальную пользу для людей и развитие области: поддержка участников СВО и их семей, помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, сохранение культуры и истории, доступный туризм, семейные проекты, экология и профориентация.

Глава региона особо отметил, что среди победителей немало тех, кто получил федеральный грант впервые. Одна из таких побед — проект «Собакотерапия 2.0» от АНО «Социальная кинологическая помощь», которым руководит выпускник программы «Герои добрых дел», ветеран СВО Александр Власенко.

«Это доказательство того, что поддержка участников СВО не ограничивается словами: мы учим и помогаем выходить на федеральный уровень», — подчеркнул Дрозденко.

Он также напомнил, что комитет общественных коммуникаций сопровождает НКО на всех этапах, чтобы таких побед становилось больше. Тем, кого победа в этот раз обошла стороной, губернатор посоветовал не опускать руки: приём заявок на региональный конкурс продолжается.

«Доработайте проект и пробуйте вновь. Мы верим в вас», — добавил Александр Дрозденко.

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15.05.2026
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Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области».

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