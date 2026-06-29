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Новости Социум

На 20-километровом участке дороги в Выборгском районе пройдут работы до середины августа

Пропускная способность дороги на время ремонта будет ограничена.

На 20-километровом участке дороги в Выборгском районе пройдут работы до середины августа - Пропускная способность дороги на время ремонта будет ограничена.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе ожидаются ограничения движения в связи с предстоящими ремонтными работами. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонт трассы с 0 по 22-й километр пройдут с 1 июля по 10 августа на участке. 

«Будет поэтапно вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Максимально допустимая скорость движения составит не более 40 км/ч. Работы будут проводиться ежедневно, с 08:00 до 20:00», - указано в сообщении. 

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Теги

Выборгский район ремонт дорог
Новости Социум

Предприятие в Выборге рискует заплатить более 1 млн рублей штрафа за нарушение правил охраны труда

При проверке прокуратура выявила на предприятии ряд грубых нарушений при организации работ.

Выборгская городская прокуратура добилась устранения нарушений трудового законодательства в местной компании, где сотрудники работали без необходимых средств индивидуальной защиты.

В ходе проверки сотрудники ведомства выявили ряд нарушений правил охраны труда. Руководство предприятия игнорировало базовые требования безопасности: работники не были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, на территории отсутствовала обязательная разметка для грузов, а также отсутствовал контроль доступа к управлению транспортными средствами.

В результате на предприятие завели два административных дела. Сумма штрафов составила 22 тысячи рублей. 

"Кроме того, прокуратура направила в суд исковое заявление о компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей, — добавили в прокуратуре.

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Выборг штрафы

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