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Новости Социум

Минтранс России работает над новыми рекомендациями по скоростным режимам

Министерство транспорта России разрабатывает методические рекомендации по установлению скоростных режимов на дорогах. Планируется, что документ примут в 2027 году.

Новые рекомендации будут предусматривать более гибкий подход к определению ограничений. При выборе скоростного режима предлагается учитывать интенсивность транспортного потока, состояние дорожной инфраструктуры, особенности окружающей застройки и другие факторы. Над подготовкой рекомендаций Минтранс работает совместно с профильными ведомствами. 

Ожидается, что рекомендации будут носить консультативный характер и станут ориентиром для принятия решений на местах. Это связано с тем, что качество дорог улучшается, условия езды становятся лучше, а автомобили — более технологичными и надежными.

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин отметил, что на некоторых трассах существующие лимиты создают неравномерный режим движения. По его словам, это вынуждает водителей постоянно менять скорость даже на качественных участках дороги.

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минтранс скоростной режим Россия водители
Новости Социум

Стало известно, почему школьники в Петербурге не могут работать там, где хотят

Петербургские школьники активно ищут летнюю подработку, однако их запросы часто не совпадают с вакансиями, доступными несовершеннолетним по закону, сообщает «Бриф24».

Многие подростки хотят работать в общепите барменами, баристами или официантами. При этом несовершеннолетних нельзя допускать к работе с алкоголем и табаком, поэтому значительная часть таких вакансий для них закрыта.

Среди школьников также популярна работа курьером. Однако методические рекомендации Минтруда разрешают подросткам доставлять только легкие документы, а не товары, которые чаще всего требуются работодателям.

В 2025 году центры занятости Санкт-Петербурга трудоустроили 16,2 тысячи подростков. Чаще всего школьников направляли на подсобные работы, благоустройство территорий и в офисы.

Работодатели могут получить от города компенсацию до 22 тысяч рублей в месяц на зарплату каждого подростка и до 3 тысяч рублей на организацию рабочего места.

При этом эксперты отмечают, что бюрократические ограничения снижают интерес бизнеса к найму несовершеннолетних. Компании готовы брать школьников на простые должности, но не стремятся вкладываться в их обучение, поскольку подготовить специалиста за один сезон практически невозможно.

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