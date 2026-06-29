Министерство транспорта России разрабатывает методические рекомендации по установлению скоростных режимов на дорогах. Планируется, что документ примут в 2027 году.

Новые рекомендации будут предусматривать более гибкий подход к определению ограничений. При выборе скоростного режима предлагается учитывать интенсивность транспортного потока, состояние дорожной инфраструктуры, особенности окружающей застройки и другие факторы. Над подготовкой рекомендаций Минтранс работает совместно с профильными ведомствами.

Ожидается, что рекомендации будут носить консультативный характер и станут ориентиром для принятия решений на местах. Это связано с тем, что качество дорог улучшается, условия езды становятся лучше, а автомобили — более технологичными и надежными.

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин отметил, что на некоторых трассах существующие лимиты создают неравномерный режим движения. По его словам, это вынуждает водителей постоянно менять скорость даже на качественных участках дороги.