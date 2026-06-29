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Новости Социум

Семье из Ленобласти выплатят 5,5 млн рублей компенсации за гибель родственника на предприятии

Прокуратура через суд добилась выплаты для семьи погибшего.

Семья скончавшегося в результате несчастного случая на рабочем месте в Гатчинском округе получит компенсацию морального вреда в размере 5,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области.

Установлено, что 3 декабря 2025 года работник получил травмы при выполнении должностных обязанностей, в результате которых скончался на месте. Среди причин случившегося следствие назвало неудовлетворительную организацию производства, отсутствие необходимого оборудования и материалов для сотрудников, а также использование небезопасного оборудования в работе.

«Прокурор направил в суд иск в интересах членов семьи погибшего работника. Суд решил взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в размере 5,5 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

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Теги

Гатчинский округ прокуратура
Новости Социум

Предприятие в Выборге рискует заплатить более 1 млн рублей штрафа за нарушение правил охраны труда

При проверке прокуратура выявила на предприятии ряд грубых нарушений при организации работ.

Выборгская городская прокуратура добилась устранения нарушений трудового законодательства в местной компании, где сотрудники работали без необходимых средств индивидуальной защиты.

В ходе проверки сотрудники ведомства выявили ряд нарушений правил охраны труда. Руководство предприятия игнорировало базовые требования безопасности: работники не были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, на территории отсутствовала обязательная разметка для грузов, а также отсутствовал контроль доступа к управлению транспортными средствами.

В результате на предприятие завели два административных дела. Сумма штрафов составила 22 тысячи рублей. 

"Кроме того, прокуратура направила в суд исковое заявление о компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей, — добавили в прокуратуре.

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Семье из Ленобласти выплатят 5,5 млн рублей компенсации за гибель родственника на предприятии
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29.06.2026
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Теги

Выборг штрафы

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