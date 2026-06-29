Прокуратура через суд добилась выплаты для семьи погибшего.

Семья скончавшегося в результате несчастного случая на рабочем месте в Гатчинском округе получит компенсацию морального вреда в размере 5,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Ленинградской области.

Установлено, что 3 декабря 2025 года работник получил травмы при выполнении должностных обязанностей, в результате которых скончался на месте. Среди причин случившегося следствие назвало неудовлетворительную организацию производства, отсутствие необходимого оборудования и материалов для сотрудников, а также использование небезопасного оборудования в работе.

«Прокурор направил в суд иск в интересах членов семьи погибшего работника. Суд решил взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в размере 5,5 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

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