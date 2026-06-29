Утренняя поездка на такси едва не обернулась трагедией для молодой пары и водителя такси.

У водителя такси в Петербурге начался эпилептический припадок прямо во время поездки. В салоне машины в этот момент находилась молодая пара, которой удалось остановить машину и избежать серьезных последствий. Подробности инцидента стали известны 78.ru.

По словам девушки Дарьи, странное состояние водителя она и ее молодой человек заметили еще до начала движения. Мужчина говорил невнятно и был растерян. Несмотря на это, пассажиры все же решили поехать. Спустя всего 500 метров у водителя случился припадок.

Ситуацию спас спутник Дарьи, который успел перехватить управление и направить автомобиль на газон и ограждение церковного двора. При этом выбраться из заблокированного автомобиля оказалось непросто — пассажирам пришлось выбивать окна, чтобы оказать помощь водителю, который к тому моменту уже начал захлебываться.

Прибывшие на вызов медики, увидев, что мужчина пришел в себя и поднялся на ноги, отказались оказывать ему дальнейшую помощь. При этом сам таксист в спешке покинул место происшествия. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в бардачке брошенного автомобиля рецептурные препараты от эпилепсии. Водителя до сих пор ищут.

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Фото на миниатюре: magnific/ wirestock