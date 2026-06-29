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Новости Происшествия

В Петербурге у водителя такси произошел приступ эпилепсии во время поездки с пассажирами

Утренняя поездка на такси едва не обернулась трагедией для молодой пары и водителя такси.

У водителя такси в Петербурге начался эпилептический припадок прямо во время поездки. В салоне машины в этот момент находилась молодая пара, которой удалось остановить машину и избежать серьезных последствий. Подробности инцидента стали известны 78.ru.

По словам девушки Дарьи, странное состояние водителя она и ее молодой человек заметили  еще до начала движения. Мужчина говорил невнятно и был растерян. Несмотря на это, пассажиры все же решили поехать. Спустя всего 500 метров у водителя случился припадок.

Ситуацию спас спутник Дарьи, который успел перехватить управление и направить автомобиль на газон и ограждение церковного двора. При этом выбраться из заблокированного автомобиля оказалось непросто — пассажирам пришлось выбивать окна, чтобы оказать помощь водителю, который к тому моменту уже начал захлебываться.

Прибывшие на вызов медики, увидев, что мужчина пришел в себя и поднялся на ноги, отказались оказывать ему дальнейшую помощь. При этом сам таксист в спешке покинул место происшествия. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в бардачке брошенного автомобиля рецептурные препараты от эпилепсии. Водителя до сих пор ищут. 

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Фото на миниатюре: magnific/ wirestock

Теги

эпилепсия ДТП Петербург
Новости Социум

На 20-километровом участке дороги в Выборгском районе пройдут работы до середины августа

Пропускная способность дороги на время ремонта будет ограничена.

На 20-километровом участке дороги в Выборгском районе пройдут работы до середины августа - Пропускная способность дороги на время ремонта будет ограничена.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе ожидаются ограничения движения в связи с предстоящими ремонтными работами. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонт трассы с 0 по 22-й километр пройдут с 1 июля по 10 августа на участке. 

«Будет поэтапно вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Максимально допустимая скорость движения составит не более 40 км/ч. Работы будут проводиться ежедневно, с 08:00 до 20:00», - указано в сообщении. 

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Теги

Выборгский район ремонт дорог

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