Пропускная способность дороги на время ремонта будет ограничена.

На трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе ожидаются ограничения движения в связи с предстоящими ремонтными работами. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонт трассы с 0 по 22-й километр пройдут с 1 июля по 10 августа на участке.

«Будет поэтапно вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Максимально допустимая скорость движения составит не более 40 км/ч. Работы будут проводиться ежедневно, с 08:00 до 20:00», - указано в сообщении.