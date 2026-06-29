Правило начнет действовать с 6 числа следующего месяца. Ограничение коснется и Apple ID.
Российские приложения отключат с 6 июля возможность авторизации через Apple ID и Google. Об этом 29 июня сообщают СМИ.
Соответствующие уведомления о введении ограничений массово получают российские пользователи. Гражданам рекомендуют заранее привязать номер телефона к важным сервисам.
Отметим, ранее в России приняли закон, который запрещает владельцам российских интернет-ресурсов использовать зарубежные сервисы для авторизации пользователей. Теперь за это будут предусмотрены штрафы до 700 000 рублей.
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