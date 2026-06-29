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Новости Социум

Вход в российские приложения через Google отключат в начале июля — СМИ

Правило начнет действовать с 6 числа следующего месяца. Ограничение коснется и Apple ID.

Российские приложения отключат с 6 июля возможность авторизации через Apple ID и Google. Об этом 29 июня сообщают СМИ.

Соответствующие уведомления о введении ограничений массово получают российские пользователи. Гражданам рекомендуют заранее привязать номер телефона к важным сервисам.

Отметим, ранее в России приняли закон, который запрещает владельцам российских интернет-ресурсов использовать зарубежные сервисы для авторизации пользователей. Теперь за это будут предусмотрены штрафы до 700 000 рублей.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Google приложения
Новости Социум

На 20-километровом участке дороги в Выборгском районе пройдут работы до середины августа

Пропускная способность дороги на время ремонта будет ограничена.

На 20-километровом участке дороги в Выборгском районе пройдут работы до середины августа - Пропускная способность дороги на время ремонта будет ограничена.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе ожидаются ограничения движения в связи с предстоящими ремонтными работами. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонт трассы с 0 по 22-й километр пройдут с 1 июля по 10 августа на участке. 

«Будет поэтапно вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Максимально допустимая скорость движения составит не более 40 км/ч. Работы будут проводиться ежедневно, с 08:00 до 20:00», - указано в сообщении. 

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Теги

Выборгский район ремонт дорог

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