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Огонь едва не уничтожил дачный дом во Всеволожском районе

По информации МЧС, обошлось без жертв и пострадавших.

Огонь едва не уничтожил дачный дом во Всеволожском районе - По информации МЧС, обошлось без жертв и пострадавших.
Фото: МЧС России

Пожар произошел в дачном доме на территории СНТ «Дружное-3» во Всеволожском районе 29 июня. По информации МЧС, обошлось без пострадавших и погибших. 

В результате возгорания огнем полностью была уничтожена мансарда. Также пламя начало распространяться на втором этаже. Прибывшие на место ЧП огнеборцы ликвидировали пламя. 

«МЧС России напоминает: регулярно проверяй исправность печного отопления и электропроводки в дачных домах. Не оставляй топящиеся печи без присмотра. При обнаружении пожара немедленно звони 112. Береги своё имущество и жизнь!», — говорится в сообщении.

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Теги

Всеволожский район пожар
Новости Социум

Предприятие в Выборге рискует заплатить более 1 млн рублей штрафа за нарушение правил охраны труда

При проверке прокуратура выявила на предприятии ряд грубых нарушений при организации работ.

Выборгская городская прокуратура добилась устранения нарушений трудового законодательства в местной компании, где сотрудники работали без необходимых средств индивидуальной защиты.

В ходе проверки сотрудники ведомства выявили ряд нарушений правил охраны труда. Руководство предприятия игнорировало базовые требования безопасности: работники не были обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, на территории отсутствовала обязательная разметка для грузов, а также отсутствовал контроль доступа к управлению транспортными средствами.

В результате на предприятие завели два административных дела. Сумма штрафов составила 22 тысячи рублей. 

"Кроме того, прокуратура направила в суд исковое заявление о компенсации морального вреда на сумму 1 млн рублей, — добавили в прокуратуре.

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Выборг штрафы

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