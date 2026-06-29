По информации МЧС, обошлось без жертв и пострадавших.

Пожар произошел в дачном доме на территории СНТ «Дружное-3» во Всеволожском районе 29 июня. По информации МЧС, обошлось без пострадавших и погибших.

В результате возгорания огнем полностью была уничтожена мансарда. Также пламя начало распространяться на втором этаже. Прибывшие на место ЧП огнеборцы ликвидировали пламя.

«МЧС России напоминает: регулярно проверяй исправность печного отопления и электропроводки в дачных домах. Не оставляй топящиеся печи без присмотра. При обнаружении пожара немедленно звони 112. Береги своё имущество и жизнь!», — говорится в сообщении.