Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 419 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Дроны уничтожали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил, что более 60 украинских беспилотников было уничтожено минувшей ночью в ходе отражения массированной воздушной атаки на область.