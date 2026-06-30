Ситуация с обеспечением Ленобласти топливом находится на постоянном контроле областного правительства, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Заявление прозвучало после совещания по вопросам снабжения российских регионов горюче-смазочными материалами, которое в Кремле провел президент России Владимир Путин. По словам главы региона, президент предметно обозначил существующие проблемы на топливном рынке, включая очереди на автозаправочных станциях, перебои с отдельными марками топлива и необходимость бесперебойного обеспечения агропромышленного комплекса в период сезонных полевых работ.

Как отметил Александр Дрозденко, основные объемы топлива в регионе реализуются через автозаправочные станции вертикально интегрированных нефтяных компаний. В настоящее время ритмичность поставок действительно ниже привычного уровня, однако критического дефицита топлива в Ленобласти не наблюдается. Основные сложности связаны с логистикой, а нефтяные компании уже принимают оперативные меры для восстановления стабильных поставок.

«Мы это отслеживаем и ведем постоянный мониторинг реальной ситуации по доступности топлива. Усилили координацию с поставщиками», - отметил губернатор.

Особое внимание уделяется ситуации с ценами на АЗС. По информации губернатора, стоимость топлива на федеральных сетевых заправках остается стабильной, однако отдельные случаи необоснованного завышения цен находятся под контролем.

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По данным областного правительства, запасы топлива в Ленобласти имеются, но они не бесконечные. В отдельных случаях топливные компании вводят временные ограничения на объем отпуска топлива одному транспортному средству. По прогнозам, к середине июля российские нефтеперерабатывающие заводы должны выйти на плановые объемы производства, что позволит снизить напряженность на рынке.