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В Ленобласти стартует акция «Пригласи родителей в музей, театр, концертный зал»

С 1 июля по 15 августа обладатели «Пушкинской карты» смогут пригласить своих родителей в музеи, театры и концертные залы Ленобласти. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В Ленобласти стартует акция «Пригласи родителей в музей, театр, концертный зал» - С 1 июля по 15 августа обладатели «Пушкинской карты» смогут пригласить своих родителей в музеи, теат
Фото: max. ru/drozdenko_au_lo

В акции «Пригласи родителей в музей, театр, концертный зал» в рамках нацпроекта «Семья» участвуют такие культурные объекты, как парк Монрепо, Эрмитаж-Выборг, музеи «Дорога жизни» и «Старая Ладога» и другие места. Полную афишу можно посмотреть на сайте проекта.

«Возьмите за руку родителей, детей и ведите их в зал, где оживает история, звучит музыка, смеются и плачут герои», - отметил губернатор.

Напомним, что «Пушкинскую карту» могут оформить подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. В 2026 году ее номинал составляет 5 тысяч рублей. На эти деньги можно посещать музеи, выставки, театральные постановки, викторины, кинотеатры.

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Пушкинская карта Ленобласть Дрозденко
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Число россиян, пострадавших от ударов Вооруженных сил Украины, с начала года впервые превысило 300 человек за неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он уточнил, что в период с 22 по 28 июня от обстрелов украинской армии пострадали 327 мирных жителей, 42 из них погибли. Больше всего пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Воронежской областях, Донецкой народной республике (ДНР), Запорожском и Херсонском регионах. Среди раненых – девять детей, в числе погибших – двое несовершеннолетних.

Всего по гражданским объектам на территории России за семь дней украинские военные выпустили не менее 5126 боеприпасов.

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мирные жители ВСУ ВС РФ СВО Украина Россия Мирошник

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