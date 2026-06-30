С 1 июля по 15 августа обладатели «Пушкинской карты» смогут пригласить своих родителей в музеи, театры и концертные залы Ленобласти. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В акции «Пригласи родителей в музей, театр, концертный зал» в рамках нацпроекта «Семья» участвуют такие культурные объекты, как парк Монрепо, Эрмитаж-Выборг, музеи «Дорога жизни» и «Старая Ладога» и другие места. Полную афишу можно посмотреть на сайте проекта.

«Возьмите за руку родителей, детей и ведите их в зал, где оживает история, звучит музыка, смеются и плачут герои», - отметил губернатор.

Напомним, что «Пушкинскую карту» могут оформить подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. В 2026 году ее номинал составляет 5 тысяч рублей. На эти деньги можно посещать музеи, выставки, театральные постановки, викторины, кинотеатры.