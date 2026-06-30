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Новости Социум

Эконадзор не обнаружил загрязнения в Сертоловском ручье

Сотрудники Эконадзора провели выездное обследование территории Сертоловского ручья во Всеволожском районе Ленобласти.

Ранее местные жители заподозрили, что в водоем сбрасывают техногенные отходы. Однако специалисты Эконадзора провели проверку и выяснили, что причина пенообразования на поверхности воды - естественный процесс.

Эконадзор не обнаружил загрязнения в Сертоловском ручье - Ранее местные жители заподозрили, что в водоем сбрасывают техногенные отходы.
Фото: администрация Ленобласти.

Как уточнили в пресс-службе региональной администрации, разложение органических соединений, таких как хвоя, древесина и опавшие листья, приводит к образованию пены с кремовым оттенком. Признаков антропогенного воздействия или техногенного сброса не выявлено.

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30.06.2026
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Председатель комитета эконадзора Ленобласти Рамила Агаева подтвердила, что у пены отсутствует химический запах, нет и радужной пленки, характерной для нефтепродуктов.

Теги

эконадзор Ленобласть Сертоловский ручей
Новости Социум

Россиянам рассказали, как самостоятельно рассчитать размер будущей пенсии

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как самостоятельно рассчитать размер будущей страховой пенсии по старости.

Эксперт напомнила, что страховая пенсия состоит из двух частей:

  • Фиксированная выплата, которая не зависит от трудового стажа и ежегодно индексируется. В текущем году ее размер составляет 9684,69 рубля.

  • Часть, которая зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Она рассчитывается как сумма накопленных баллов, умноженная на стоимость одного ИПК в год выхода на пенсию. Стоимость одного ИПК на 2026 год составляет 156,76 рубля.

Для назначения страховой пенсии необходимо достичь пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 пенсионных коэффициентов. Итоговый размер выплат зависит от уровня официального дохода за всю трудовую жизнь.

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25.06.2026
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страховая пенсия Пенсия Россия

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