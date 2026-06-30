Сотрудники Эконадзора провели выездное обследование территории Сертоловского ручья во Всеволожском районе Ленобласти.

Ранее местные жители заподозрили, что в водоем сбрасывают техногенные отходы. Однако специалисты Эконадзора провели проверку и выяснили, что причина пенообразования на поверхности воды - естественный процесс.

Как уточнили в пресс-службе региональной администрации, разложение органических соединений, таких как хвоя, древесина и опавшие листья, приводит к образованию пены с кремовым оттенком. Признаков антропогенного воздействия или техногенного сброса не выявлено.

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Председатель комитета эконадзора Ленобласти Рамила Агаева подтвердила, что у пены отсутствует химический запах, нет и радужной пленки, характерной для нефтепродуктов.