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Мирошник сообщил о рекордном числе пострадавших от атак ВСУ с начала года

Число россиян, пострадавших от ударов Вооруженных сил Украины, с начала года впервые превысило 300 человек за неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он уточнил, что в период с 22 по 28 июня от обстрелов украинской армии пострадали 327 мирных жителей, 42 из них погибли. Больше всего пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Воронежской областях, Донецкой народной республике (ДНР), Запорожском и Херсонском регионах. Среди раненых – девять детей, в числе погибших – двое несовершеннолетних.

Всего по гражданским объектам на территории России за семь дней украинские военные выпустили не менее 5126 боеприпасов.

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Теги

мирные жители ВСУ ВС РФ СВО Украина Россия Мирошник
Новости СВО

Шестимесячный ребенок погиб в Подмосковье во время атаки БПЛА

В подмосковном Егорьевске в результате атаки БПЛА погиб шестимесячный ребенок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Шестимесячный ребенок погиб в Подмосковье во время атаки БПЛА - Губернатор пообещал оказать семье всю необходимую помощь.
Фото: тг-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Губернатор уточнил, что ночью в результате падения беспилотника в Егорьевске загорелся частный дом. Под завалами находились люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. Шестимесячный ребенок умер в машине скорой помощи, остальных пострадавших госпитализировали. Губернатор пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Воробьев добавил, что силы ПВО отразили атаку 60 беспилотников - в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске.

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Теги

Подмосковье погиб младенец Московская область СВО БПЛА

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