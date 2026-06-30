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Новости СВО

Шестимесячный ребенок погиб в Подмосковье во время атаки БПЛА

В подмосковном Егорьевске в результате атаки БПЛА погиб шестимесячный ребенок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Шестимесячный ребенок погиб в Подмосковье во время атаки БПЛА - Губернатор пообещал оказать семье всю необходимую помощь.
Фото: тг-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Губернатор уточнил, что ночью в результате падения беспилотника в Егорьевске загорелся частный дом. Под завалами находились люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. Шестимесячный ребенок умер в машине скорой помощи, остальных пострадавших госпитализировали. Губернатор пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Воробьев добавил, что силы ПВО отразили атаку 60 беспилотников - в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске.

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Подмосковье погиб младенец Московская область СВО БПЛА
Новости Социум

Россиянам рассказали, как самостоятельно рассчитать размер будущей пенсии

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как самостоятельно рассчитать размер будущей страховой пенсии по старости.

Эксперт напомнила, что страховая пенсия состоит из двух частей:

  • Фиксированная выплата, которая не зависит от трудового стажа и ежегодно индексируется. В текущем году ее размер составляет 9684,69 рубля.

  • Часть, которая зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Она рассчитывается как сумма накопленных баллов, умноженная на стоимость одного ИПК в год выхода на пенсию. Стоимость одного ИПК на 2026 год составляет 156,76 рубля.

Для назначения страховой пенсии необходимо достичь пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 пенсионных коэффициентов. Итоговый размер выплат зависит от уровня официального дохода за всю трудовую жизнь.

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