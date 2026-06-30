Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как самостоятельно рассчитать размер будущей страховой пенсии по старости.

Эксперт напомнила, что страховая пенсия состоит из двух частей:

Фиксированная выплата, которая не зависит от трудового стажа и ежегодно индексируется. В текущем году ее размер составляет 9684,69 рубля.

Часть, которая зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Она рассчитывается как сумма накопленных баллов, умноженная на стоимость одного ИПК в год выхода на пенсию. Стоимость одного ИПК на 2026 год составляет 156,76 рубля.

Для назначения страховой пенсии необходимо достичь пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 пенсионных коэффициентов. Итоговый размер выплат зависит от уровня официального дохода за всю трудовую жизнь.