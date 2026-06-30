В подмосковном Егорьевске в результате атаки БПЛА погиб шестимесячный ребенок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор уточнил, что ночью в результате падения беспилотника в Егорьевске загорелся частный дом. Под завалами находились люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. Шестимесячный ребенок умер в машине скорой помощи, остальных пострадавших госпитализировали. Губернатор пообещал оказать семье всю необходимую помощь.
Воробьев добавил, что силы ПВО отразили атаку 60 беспилотников - в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске.