weather 25.3°
$ 78.27
89.27

Главная / Новости / Отсутствие официального оформления сотрудницы закончилась штрафом для ИП во Всеволожском районе

Новости Происшествия

Отсутствие официального оформления сотрудницы закончилась штрафом для ИП во Всеволожском районе

Индивидуального предпринимателя во Всеволожском районе оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства.

По данным прокуратуры Ленинградской области, в ноябре 2025 года женщина нашла в интернете вакансию оператора пункта выдачи заказов. Управляющий рассказал ей об обязанностях, условиях работы и оплате труда. После этого женщина приступила к работе, однако трудовой договор с ней не заключили.

По факту нарушения возбудили административное дело. Материалы направили в Северо-Западную межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда. По итогам рассмотрения дела виновное лицо привлекли к административной ответственности.

Вам будет интересно
Могут ли оштрафовать за отсутствие при себе паспорта на улице в России?
Фото: piqsels Согласно закону «О паспорте гражданина РФ», человек не обязан носить паспорт с собой постоянно. Но без него нельзя совершать юридически...
31.10.2025
8867

Теги

Всеволожский район Ленинградская область
Новости Социум Главное

Ленобласть стала лидером по реализации программы «Комфортная среда»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о комфортной городской среде в новом выпуске программы «Разговоры о важном» на ЛенТВ24. Выпуск вышел 30 июня. С главой региона беседовал главный редактор телеканала Олег Черных.

Главной темой программы стали благоустройство, дворы, парки, дороги, тротуары, контейнерные площадки и участие жителей в выборе проектов. По словам Александра Дрозденко, комфортная городская среда – это прежде всего пространство, где человеку удобно жить, работать, создавать семью и думать о будущем.

«Комфортная городская среда – большое понятие. Самое главное, это – место, где человеку удобно жить, удобно работать, создавать семью, воспитывать и растить детей. И, что самое важное – думать о будущем. Наверное, это – основное, что определяет комфортную городскую среду. Сюда уже входит благоустройство, хорошие дворовые территории, парки, детские площадки, спортобъекты, наличие рядом школ, детских садов, поликлиники, хорошие тротуары, дороги, чистота, вовремя все убирается и подметается, и красивая, аккуратная контейнерная площадка», – отметил Александр Дрозденко

Глава региона подчеркнул, что за последние годы подход к благоустройству изменился. Теперь власти больше ориентируются на мнение жителей.

«Подход за последние года изменился в том, что сейчас больше ориентируемся на мнение наших жителей. Мы 10 лет назад начинали эту программу. Мне она показалась интересной, потому что это – программа быстрая: в течение года можно благоустроить двор, сделать хорошее парковое пространство, благоустроить территорию рядом с общественным зданием, сделать хороший тротуар, освещение. Это – достаточно быстро делается. Объявив об этом в начале года, в конце года можно уже получить готовый результат», – поделился Александр Дрозденко

По словам губернатора, раньше решения о благоустройстве чаще принимали муниципальные и региональные власти. Сейчас жители сами выбирают проекты и участвуют в их оценке.

«Первые шаги мы делали самостоятельно. Власть муниципальная, государственная определяла, где что можно благоустроить. Не всегда то совпадало со мнением жителей. Наверное, самое главное, что получилось добиться за последнее время – наши жители сегодня активно выбирают проекты, оценивают их, выбирают проекты для благоустройства. Еще 10 лет назад не все верили даже в эту программу, а сегодня такая хорошая конкуренция среди муниципалитетов за то, чтобы участвовать в программе. И каждый хочет как можно больше таких объектов у себя благоустроить», – рассказал Александр Дрозденко

За время действия программы в Ленинградской области благоустроили более 1200 общественных пространств, включая дворы, парки и набережные. Губернатор отметил, что регион ежегодно получает от пяти до семи федеральных наград за лучшие проекты благоустройства и привлекает дополнительное финансирование.

«Ну и цифры, конечно, впечатляют. За этот период мы благоустроили более 1200 общественных пространств: дворов, парков, набережных и так далее. Хорошая цифра – 1200. В программу поверили. Сегодня мы уже не только соревнуемся внутри Ленинградской области. Каждый год от 5 до 7 проектов (один из лучших, кстати, показателей в России) в Ленинградской области получает призы на федеральном уровне. Это – не просто призы, что мы вошли в 100 или 30 лучших. Мы еще и получаем на это финансирование. Не случайно и 2024, и 2025 года Ленобласть признана регионом-лидером по реализации программы «Комфортная среда», – подчеркнул Александр Дрозденко

Вам будет интересно
Губернатор Ленобласти: ситуация с топливом находится под постоянным контролем
Ситуация с обеспечением Ленобласти топливом находится на постоянном контроле областного правительства, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Заявлен...
30.06.2026
173

Теги

Комфортная среда Ленинградская область Александр Дрозденко

Популярное

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России
Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

08:57 29.06.2026

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

Мужчина и женщины грабили квартиры и крали собак в Петербурге и Ленобласти. Одна из них была понятой при обысках у других
Мужчина и женщины грабили квартиры и крали собак в Петербурге и Ленобласти. Одна из них была понятой при обысках у других

12:57 29.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться