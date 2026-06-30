Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о комфортной городской среде в новом выпуске программы «Разговоры о важном» на ЛенТВ24. Выпуск вышел 30 июня. С главой региона беседовал главный редактор телеканала Олег Черных.

Главной темой программы стали благоустройство, дворы, парки, дороги, тротуары, контейнерные площадки и участие жителей в выборе проектов. По словам Александра Дрозденко, комфортная городская среда – это прежде всего пространство, где человеку удобно жить, работать, создавать семью и думать о будущем.

«Комфортная городская среда – большое понятие. Самое главное, это – место, где человеку удобно жить, удобно работать, создавать семью, воспитывать и растить детей. И, что самое важное – думать о будущем. Наверное, это – основное, что определяет комфортную городскую среду. Сюда уже входит благоустройство, хорошие дворовые территории, парки, детские площадки, спортобъекты, наличие рядом школ, детских садов, поликлиники, хорошие тротуары, дороги, чистота, вовремя все убирается и подметается, и красивая, аккуратная контейнерная площадка», – отметил Александр Дрозденко

Глава региона подчеркнул, что за последние годы подход к благоустройству изменился. Теперь власти больше ориентируются на мнение жителей.

«Подход за последние года изменился в том, что сейчас больше ориентируемся на мнение наших жителей. Мы 10 лет назад начинали эту программу. Мне она показалась интересной, потому что это – программа быстрая: в течение года можно благоустроить двор, сделать хорошее парковое пространство, благоустроить территорию рядом с общественным зданием, сделать хороший тротуар, освещение. Это – достаточно быстро делается. Объявив об этом в начале года, в конце года можно уже получить готовый результат», – поделился Александр Дрозденко

По словам губернатора, раньше решения о благоустройстве чаще принимали муниципальные и региональные власти. Сейчас жители сами выбирают проекты и участвуют в их оценке.

«Первые шаги мы делали самостоятельно. Власть муниципальная, государственная определяла, где что можно благоустроить. Не всегда то совпадало со мнением жителей. Наверное, самое главное, что получилось добиться за последнее время – наши жители сегодня активно выбирают проекты, оценивают их, выбирают проекты для благоустройства. Еще 10 лет назад не все верили даже в эту программу, а сегодня такая хорошая конкуренция среди муниципалитетов за то, чтобы участвовать в программе. И каждый хочет как можно больше таких объектов у себя благоустроить», – рассказал Александр Дрозденко

За время действия программы в Ленинградской области благоустроили более 1200 общественных пространств, включая дворы, парки и набережные. Губернатор отметил, что регион ежегодно получает от пяти до семи федеральных наград за лучшие проекты благоустройства и привлекает дополнительное финансирование.

«Ну и цифры, конечно, впечатляют. За этот период мы благоустроили более 1200 общественных пространств: дворов, парков, набережных и так далее. Хорошая цифра – 1200. В программу поверили. Сегодня мы уже не только соревнуемся внутри Ленинградской области. Каждый год от 5 до 7 проектов (один из лучших, кстати, показателей в России) в Ленинградской области получает призы на федеральном уровне. Это – не просто призы, что мы вошли в 100 или 30 лучших. Мы еще и получаем на это финансирование. Не случайно и 2024, и 2025 года Ленобласть признана регионом-лидером по реализации программы «Комфортная среда», – подчеркнул Александр Дрозденко