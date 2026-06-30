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Российский олимпийский чемпион умер от сердечного приступа

умер
Фото: pxhere

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев скончался в возрасте 58 лет. О смерти спортсмена сообщила тренер Тамара Москвина. По ее словам, Дмитриев перенес сердечный приступ на сборах в Орле.

В прошлый вторник фигуриста перевезли в Москву, где ему провели операцию. После этого спортсмена ввели в искусственную кому, из которой он не вышел. Артура Дмитриева не стало в 29 июня.

Дмитриев стал первым фигуристом-мужчиной, выигравшим Олимпийские игры в парном катании с 2 разными партнершами. В 1992 году он победил на Играх в Альбервиле вместе с Натальей Мишкутенок, а в 1998 году выиграл золото в Нагано с Оксаной Казаковой.

Также в активе спортсмена серебро Олимпиады 1994 года, две победы на чемпионатах мира и три золота чемпионатов Европы.

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