На 7-м километре Дороги Жизни продолжается строительство надземного пешеходного перехода.

Подрядчик уже завершил монтаж пролетного строения — это один из ключевых этапов работ. На данный момент выполнены работы по устройству опор, смонтированы конструкции для будущих лестниц и лифтовых шахт, переустроены инженерные коммуникации. Завершается бетонирование стен лифтовых шахт.

Дальнейшие работы включают устройство лестниц, монтаж лифтового оборудования, облицовку стен и кровли.

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Планируется, что новый надземный пешеходный переход будет открыт для жителей и гостей Ленобласти в ноябре 2026 года. Строительство ведется, в частности, к 100-летию Ленинградской области.