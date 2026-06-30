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На Дороге Жизни возводят надземный пешеходный переход

На 7-м километре Дороги Жизни продолжается строительство надземного пешеходного перехода.

На Дороге Жизни возводят надземный пешеходный переход - Подрядчик уже завершил монтаж пролетного строения — это один из ключевых этапов работ.
Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Подрядчик уже завершил монтаж пролетного строения — это один из ключевых этапов работ. На данный момент выполнены работы по устройству опор, смонтированы конструкции для будущих лестниц и лифтовых шахт, переустроены инженерные коммуникации. Завершается бетонирование стен лифтовых шахт.

Дальнейшие работы включают устройство лестниц, монтаж лифтового оборудования, облицовку стен и кровли.

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Планируется, что новый надземный пешеходный переход будет открыт для жителей и гостей Ленобласти в ноябре 2026 года. Строительство ведется, в частности, к 100-летию Ленинградской области.

Теги

Дорога жизни надземный переход Всеволожский район Ленобласть
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Фото: Freepik.

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Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок.

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Теги

метро станция Зенит Петербург

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