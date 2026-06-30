Исследователи SETI выяснили, что потенциальные внеземные радиосигналы могут искажаться под воздействием звездных ветров, вспышек и выбросов корональной массы. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Традиционно ученые предполагают, что развитые цивилизации могли бы использовать для связи узкополосные радиосигналы. Их проще отличить от естественного космического шума, поэтому именно на такие сигналы ориентированы многие программы SETI.

Однако новое исследование показало, что передача может измениться еще до выхода за пределы родной звездной системы. Под воздействием звездной активности узкополосный сигнал способен «размываться», становиться шире и менее заметным для существующих алгоритмов поиска.

Для проверки гипотезы ученые изучили сигналы, которые земные космические аппараты отправляли через Солнечную систему. Анализ показал, что эффект расширения сигнала усиливается в периоды высокой активности Солнца.

После этого исследователи смоделировали похожие процессы у других звезд, уделив особое внимание красным карликам. Такие звезды считаются одними из самых распространенных в Галактике.

По данным авторов работы, именно рядом с красными карликами искажение сигналов может быть особенно сильным. В некоторых случаях потенциальные техносигнатуры могут становиться почти неотличимыми от фонового шума.

Ученые считают, что это может частично объяснять, почему человечество до сих пор не обнаружило внеземные сигналы. Проблема может быть не только в отсутствии передатчиков, но и в том, что современные методы поиска настроены на слишком узкие и «чистые» сигналы.