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Постояльца хостела избили и похитили у него телефон в Сосновом Бору

Двоих мужчин задержали после избиения 21-летнего молодого человека в Сосновом Бору. Сообщение о драке поступило в полицию 3 июля около 10:00 от администратора хостела на Копорском шоссе.

По предварительным данным, между 21-летним молодым человеком и мужчинами 26 и 32 лет произошел конфликт. Пострадавшего избили и похитили у него телефон.

Молодого человека госпитализировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное. На задержанных составили административные протоколы, мужчин поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Сосновый Бор Ленинградская область
Новости Социум

Роспотребнадзор разрешил купание на восьми пляжах Ленобласти и только на одном в Петербурге

Только один пляж в Санкт-Петербурге соответствует санитарным требованиям по качеству воды по состоянию на 2 июля 2026 года, сообщает «Петроград».

Специалисты проверили 24 городских пляжа, расположенных на девяти водных акваториях. Безопасной для купания признали только воду на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе.

Остальные 23 пляжа не соответствуют гигиеническим нормативам. В этот список вошли пляжи Финского залива, озера Разлив, Безымянного озера, Ольгинского водоема, реки Ижоры и Колонистского пруда.

В Ленинградской области Роспотребнадзор обследовал 20 зон отдыха в девяти муниципальных образованиях. Санитарным требованиям соответствует вода на восьми пляжах Приозерского района.

Безопасными для купания признали пляжи на озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также на реках Вуокса и Бурная. В Роспотребнадзоре рекомендовали не купаться в водоемах, где качество воды не соответствует санитарным требованиям.

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роспотребнадзор Санкт-Петербург Ленинградская область пляжи

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