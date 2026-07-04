Двоих мужчин задержали после избиения 21-летнего молодого человека в Сосновом Бору. Сообщение о драке поступило в полицию 3 июля около 10:00 от администратора хостела на Копорском шоссе.

По предварительным данным, между 21-летним молодым человеком и мужчинами 26 и 32 лет произошел конфликт. Пострадавшего избили и похитили у него телефон.

Молодого человека госпитализировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное. На задержанных составили административные протоколы, мужчин поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.