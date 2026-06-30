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С 1 июля изменится режим работы вестибюлей станции метро «Зенит»

С 1 июля режим работы наземных вестибюлей станции метро «Зенит» изменится.

Метро
Фото: Freepik.

Первый вестибюль будет доступен для пассажиров только в дни проведения массовых мероприятий на «Газпром Арене». Второй вестибюль продолжит работать в обычном режиме - ежедневно. Об этом сообщили в метрополитене.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок.

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Теги

метро станция Зенит Петербург
Новости Социум

Дворцовую набережную в Петербурге частично перекроют на ремонт до конца лета

В Петербурге на Дворцовой набережной с 1 июля начнется следующий этап ремонтных работ, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Дворцовую набережную в Петербурге частично перекроют на ремонт до конца лета - Ограничения для транспорта и пешеходов будут действовать до 31 августа
Фото: CПб ГБУ «Мостотрест».

Ограничения для транспорта и пешеходов будут действовать до 31 августа на участке от пристани «Эрмитаж» до Дворцового моста. При этом для пешеходов сохранят безопасный проход вдоль зоны проведения работ.

График ремонта составлен с учетом высокой посещаемости Дворцовой набережной в летний сезон. Причалы речного транспорта останутся доступными для пассажиров на протяжении всего периода работ.

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Основные работы на участке от Эрмитажного моста до Дворцовой пристани уже завершены. Заключительный этап ремонта запланирован на осень - с 1 сентября по 15 октября. Он охватит участок от Дворцовой пристани до пристани «Эрмитаж».

Теги

Дворцовая набережная Петербург ограничено движение

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