В Гатчинском округе и Лужском районах Ленобласти 30 июня проводятся межведомственные мероприятия по усилению мер безопасности.

Как сообщили в ГУ МВД России по СПб и ЛО, проверки организованы для снижения террористических и других угроз, связанных с возможной деятельностью диверсионно-террористических групп, а также для выявления лиц, которые могут оказывать им содействие.

Особое внимание уделяется контролю соблюдения миграционного законодательства, а также выявлению фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств и других запрещённых предметов.

Жителей попросили с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и возможным дополнительным мерам контроля. Информацию можно получить по телефонам: 8 (813) 725-08-88 и 8 (813) 714-89-48.