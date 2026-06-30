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Полиция проводит проверки безопасности в Гатчинском округе и Лужском районе

В Гатчинском округе и Лужском районах Ленобласти 30 июня проводятся межведомственные мероприятия по усилению мер безопасности.

Как сообщили в ГУ МВД России по СПб и ЛО, проверки организованы для снижения террористических и других угроз, связанных с возможной деятельностью диверсионно-террористических групп, а также для выявления лиц, которые могут оказывать им содействие.

Полиция проводит проверки безопасности в Гатчинском округе и Лужском районе - Жителей попросили с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и возможным дополнительным мерам
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Особое внимание уделяется контролю соблюдения миграционного законодательства, а также выявлению фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств и других запрещённых предметов.

Жителей попросили с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и возможным дополнительным мерам контроля. Информацию можно получить по телефонам: 8 (813) 725-08-88 и 8 (813) 714-89-48.

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