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Новости Экономика

Герман Греф сравнил экономику России с коровой, которую хотят доить пять раз в день

Рубли
Фото: Freepik.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экстенсивный рост экономики исчерпан, и необходимо внедрение новых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Об этом он сообщил на годовом собрании акционеров кредитной организации.

«Экстенсивный рост исчерпан, у нас загрузка мощностей находится на пределе. Соответственно, нужно внедрение новых технологий. Ну и здесь в основе этих технологий, конечно же, искусственный интеллект», – сказал Герман Греф

Глава Сбербанка сравнил экономику России с коровкой, которую сколько не дои, больше молока она не даст.

«Что такое повышение производительности? Знаете, как в старом анекдоте, как повысить производительность дойного стада? Коровку раньше доили утром и вечером, а вот сейчас мы будем доить ее пять раз в день. Вот эту коровку нужно доить пять раз в день, вряд ли она будет давать больше молока. Это про нашу экономику», – считает Герман Греф

Глава Сбербанка напомнил, что для внедрения новых технологий нужны инвестиции.

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По иску Волосовской городской прокуратуры с владельца одного из счетов уже взыскали 445 тысяч рублей. Именно на этот счет поступила часть похищенных денег.

Кроме того, надзорное ведомство через суд потребовало вернуть пенсионерке проценты за пользование чужими деньгами. Сумма превышает 131 тысячу рублей.

Остальные иски находятся на рассмотрении. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура.

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