Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экстенсивный рост экономики исчерпан, и необходимо внедрение новых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Об этом он сообщил на годовом собрании акционеров кредитной организации.

«Экстенсивный рост исчерпан, у нас загрузка мощностей находится на пределе. Соответственно, нужно внедрение новых технологий. Ну и здесь в основе этих технологий, конечно же, искусственный интеллект», – сказал Герман Греф

Глава Сбербанка сравнил экономику России с коровкой, которую сколько не дои, больше молока она не даст.

«Что такое повышение производительности? Знаете, как в старом анекдоте, как повысить производительность дойного стада? Коровку раньше доили утром и вечером, а вот сейчас мы будем доить ее пять раз в день. Вот эту коровку нужно доить пять раз в день, вряд ли она будет давать больше молока. Это про нашу экономику», – считает Герман Греф

Глава Сбербанка напомнил, что для внедрения новых технологий нужны инвестиции.