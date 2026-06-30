С декабря 2025 года строительство восьми из 14 малоэтажных корпусов на берегу Курголовского озера идёт в штатном режиме.

Как сообщили в пресс-службе Сбера, банк вернулся к проектному финансированию ЖК «Поинт Токсово» во Всеволожском районе Ленобласти, а продажи квартир с использованием эскроу-счетов возобновились в полном объёме.

Размещение средств покупателей на эскроу-счетах гарантирует их сохранность до передачи квартир. Ключи дольщикам планируется передать к концу 2027 года.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Люди всё чаще выбирают загородный формат жизни, не отказываясь при этом от городского комфорта. Проектное финансирование — это вклад в развитие рекреационной зоны Ленобласти».