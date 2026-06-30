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Новости Социум

Сбербанк возобновил финансирование ЖК «Поинт Токсово» в Ленобласти

С декабря 2025 года строительство восьми из 14 малоэтажных корпусов на берегу Курголовского озера идёт в штатном режиме.

Как сообщили в пресс-службе Сбера, банк вернулся к проектному финансированию ЖК «Поинт Токсово» во Всеволожском районе Ленобласти, а продажи квартир с использованием эскроу-счетов возобновились в полном объёме.

Размещение средств покупателей на эскроу-счетах гарантирует их сохранность до передачи квартир. Ключи дольщикам планируется передать к концу 2027 года.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Люди всё чаще выбирают загородный формат жизни, не отказываясь при этом от городского комфорта. Проектное финансирование — это вклад в развитие рекреационной зоны Ленобласти».

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Поинт Токсово Сбер Ленинградская область
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Пенсионерка из Волосовского района перевела мошенникам более 2 млн рублей

Пожилая женщина стала жертвой злоумышленников в период с 17 по 22 января 2024 года. Под влиянием мошенников она перевела деньги на разные банковские счета.

По иску Волосовской городской прокуратуры с владельца одного из счетов уже взыскали 445 тысяч рублей. Именно на этот счет поступила часть похищенных денег.

Кроме того, надзорное ведомство через суд потребовало вернуть пенсионерке проценты за пользование чужими деньгами. Сумма превышает 131 тысячу рублей.

Остальные иски находятся на рассмотрении. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура.

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05.02.2021
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Теги

Волосовский район Ленинградская область

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