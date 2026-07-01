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Россия закрыла несколько погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией

Правительство России распорядилось с 1 июля временно приостановить движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовых актов.

Россия закрыла несколько погранпереходов с Финляндией, Латвией и Эстонией - Министерству иностранных дел поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию об этом решении.
Фото: Северо-Западное таможенное управление

Движение приостановили через следующие железнодорожные пункты пропуска: «Выборг» (Ленобласть), «Вяртсиля» (Карелия), «Люття» (Карелия), «Санкт-Петербург - Финляндский» (Петербург), «Светогорск» (Ленобласть), «Печоры-Псковские» (Псковская область), «Пыталово» (Псковская область).

Министерству иностранных дел поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию об этом решении.

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Теги

граница Эстония Финляндия Латвия
Новости Социум Главное

Россия стала второй самой быстро богатеющей страной мира

Россия заняла второе место в мировом рейтинге по темпам роста благосостояния на душу населения за период 2020–2025 годов.

Показатель вырос на 37% в реальном выражении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на анализ данных отчета UBS «О мировом богатстве».

Россия стала второй самой быстро богатеющей страной мира - Первое место заняла Южная Корея.
Фото: freepik

Для расчета показателя использовалась совокупность финансовых и реальных активов граждан (например, акции, облигации, депозиты и недвижимость) за вычетом долгов (включая ипотеку и кредиты). Расчеты проводились в национальной валюте с учетом поправки на инфляцию.

Первое место заняла Южная Корея с увеличением благосостояния на 55%, третье — Хорватия (+29%). Великобритания оказалась на противоположном конце рейтинга: уровень благосостояния там снизился на 23,2%.

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