Правительство России распорядилось с 1 июля временно приостановить движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовых актов.
Движение приостановили через следующие железнодорожные пункты пропуска: «Выборг» (Ленобласть), «Вяртсиля» (Карелия), «Люття» (Карелия), «Санкт-Петербург - Финляндский» (Петербург), «Светогорск» (Ленобласть), «Печоры-Псковские» (Псковская область), «Пыталово» (Псковская область).
Министерству иностранных дел поручено уведомить Финляндию, Эстонию и Латвию об этом решении.