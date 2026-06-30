Сотни желающих попасть в Россию скопились на границе в эстонской Нарве из-за нового графика работы контрольно-пропускного пункта.
По данным портала Delfi, количество людей на погранпункте достигает до 500 человек. При этом через границу в сторону России пропускают не более 20 человек в час. Из-за низкой пропускной способности людям приходится стоять в очереди по 12-16 часов.
Несмотря на проблему, погранпункт не планирует увеличивать пропускную способность.
Напомним, с 15 июня эстонская сторона на четыре часа сократила режим работы пункта пропуска «Нарва».