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В Эстонии выстроились огромные очереди на границе с Россией

Сотни желающих попасть в Россию скопились на границе в эстонской Нарве из-за нового графика работы контрольно-пропускного пункта.

В Эстонии выстроились огромные очереди на границе с Россией - Несмотря на проблему, погранпункт не планирует увеличивать пропускную способность.
Фото: Северо-Западное таможенное управление

По данным портала Delfi, количество людей на погранпункте достигает до 500 человек. При этом через границу в сторону России пропускают не более 20 человек в час. Из-за низкой пропускной способности людям приходится стоять в очереди по 12-16 часов.

Несмотря на проблему, погранпункт не планирует увеличивать пропускную способность.

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Напомним, с 15 июня эстонская сторона на четыре часа сократила режим работы пункта пропуска «Нарва».

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КПП "Нарва1" Эстония Россия граница Очередь
Новости Главное СВО

Мирошник сообщил о рекордном числе пострадавших от атак ВСУ с начала года

Число россиян, пострадавших от ударов Вооруженных сил Украины, с начала года впервые превысило 300 человек за неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он уточнил, что в период с 22 по 28 июня от обстрелов украинской армии пострадали 327 мирных жителей, 42 из них погибли. Больше всего пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Воронежской областях, Донецкой народной республике (ДНР), Запорожском и Херсонском регионах. Среди раненых – девять детей, в числе погибших – двое несовершеннолетних.

Всего по гражданским объектам на территории России за семь дней украинские военные выпустили не менее 5126 боеприпасов.

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Теги

мирные жители ВСУ ВС РФ СВО Украина Россия Мирошник

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