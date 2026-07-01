Россия заняла второе место в мировом рейтинге по темпам роста благосостояния на душу населения за период 2020–2025 годов.

Показатель вырос на 37% в реальном выражении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на анализ данных отчета UBS «О мировом богатстве».

Для расчета показателя использовалась совокупность финансовых и реальных активов граждан (например, акции, облигации, депозиты и недвижимость) за вычетом долгов (включая ипотеку и кредиты). Расчеты проводились в национальной валюте с учетом поправки на инфляцию.

Первое место заняла Южная Корея с увеличением благосостояния на 55%, третье — Хорватия (+29%). Великобритания оказалась на противоположном конце рейтинга: уровень благосостояния там снизился на 23,2%.