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Россия стала второй самой быстро богатеющей страной мира

Россия заняла второе место в мировом рейтинге по темпам роста благосостояния на душу населения за период 2020–2025 годов.

Показатель вырос на 37% в реальном выражении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на анализ данных отчета UBS «О мировом богатстве».

Россия стала второй самой быстро богатеющей страной мира - Первое место заняла Южная Корея.
Фото: freepik

Для расчета показателя использовалась совокупность финансовых и реальных активов граждан (например, акции, облигации, депозиты и недвижимость) за вычетом долгов (включая ипотеку и кредиты). Расчеты проводились в национальной валюте с учетом поправки на инфляцию.

Первое место заняла Южная Корея с увеличением благосостояния на 55%, третье — Хорватия (+29%). Великобритания оказалась на противоположном конце рейтинга: уровень благосостояния там снизился на 23,2%.

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Россия рейтинг благосостояние
Новости СВО

В Подпорожье простились с военнослужащим, погибшим в ходе СВО почти два года назад

В Подпорожском районе Ленобласти простились с погибшим на СВО военнослужащим. Владислав Арсентьев два года считался пропавшим без вести.

Церемония прощания и гражданская панихида прошли 30 июня на гражданском кладбище в городском поселке Важины.

В Подпорожье простились с военнослужащим, погибшим в ходе СВО почти два года назад - В начале августа 2024 года рядовой пропал без вести.
Фото: администрация Подпорожского района

Владислав родился в Важинах 18 октября 2004 года. В середине апреля 2024 года заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону СВО, был ранен, проходил лечение в госпитале, затем вернулся к боевым задачам. В начале августа 2024 года рядовой пропал без вести. В июне 2026 года пришло извещение о том, что в августе 2024 года он погиб в поселке Волчанск Харьковской области.

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