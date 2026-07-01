Список недоступных для женщин специальностей сократился более чем в четыре раза, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«Перечень профессий сегодня сокращен более чем в 4 раза», — обозначила Баталина.

Ранее некоторые профессии были закрыты для женщин из-за тяжелых условий труда. Однако благодаря цифровизации и внедрению безопасных методов производства ситуация изменилась. Теперь женщины могут работать, в частности, в горной промышленности, что особенно актуально для северных регионов. Также недавно в России появилась первая женщина-машинист грузового электровоза.