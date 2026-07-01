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Новости Социум

В России в четыре раза сократился список запрещенных для женщин профессий

Список недоступных для женщин специальностей сократился более чем в четыре раза, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

В России в четыре раза сократился список запрещенных для женщин профессий - Ранее некоторые профессии были закрыты для женщин из-за тяжелых условий труда. Однако благодаря цифр
Фото: magnific.

«Перечень профессий сегодня сокращен более чем в 4 раза», — обозначила Баталина.

Ранее некоторые профессии были закрыты для женщин из-за тяжелых условий труда. Однако благодаря цифровизации и внедрению безопасных методов производства ситуация изменилась. Теперь женщины могут работать, в частности, в горной промышленности, что особенно актуально для северных регионов. Также недавно в России появилась первая женщина-машинист грузового электровоза.

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Россия стала второй самой быстро богатеющей страной мира

Россия заняла второе место в мировом рейтинге по темпам роста благосостояния на душу населения за период 2020–2025 годов.

Показатель вырос на 37% в реальном выражении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на анализ данных отчета UBS «О мировом богатстве».

Россия стала второй самой быстро богатеющей страной мира - Первое место заняла Южная Корея.
Фото: freepik

Для расчета показателя использовалась совокупность финансовых и реальных активов граждан (например, акции, облигации, депозиты и недвижимость) за вычетом долгов (включая ипотеку и кредиты). Расчеты проводились в национальной валюте с учетом поправки на инфляцию.

Первое место заняла Южная Корея с увеличением благосостояния на 55%, третье — Хорватия (+29%). Великобритания оказалась на противоположном конце рейтинга: уровень благосостояния там снизился на 23,2%.

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