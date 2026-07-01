Полиция провела очередной миграционный рейд на строительном объекте в Невском районе Петербурга.
Как сообщали в ГУ МВД по СПб и ЛО, в этот раз проверка прошла на территории строительства одного из жилых комплексов на улице Тельмана. Правоохранители проверили 68 иностранных граждан, девять из них осуществляли трудовую деятельность без необходимых разрешительных документов. Нарушителей привлекли к административной ответственности с назначением штрафа и последующим выдворением за пределы России.
Также планируется привлечь к ответственности работодателя мигрантов. Подобные рейды продолжатся.