weather 22.8°
$ 78.27
89.27

Главная / Новости / В Петербурге полиция задержала нелегалов на стройке ЖК в Петербурге

Новости Происшествия

В Петербурге полиция задержала нелегалов на стройке ЖК в Петербурге

Полиция провела очередной миграционный рейд на строительном объекте в Невском районе Петербурга.

В Петербурге полиция задержала нелегалов на стройке ЖК в Петербурге - Нарушителей привлекли к административной ответственности с назначением штрафа и последующим выдворен
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как сообщали в ГУ МВД по СПб и ЛО, в этот раз проверка прошла на территории строительства одного из жилых комплексов на улице Тельмана. Правоохранители проверили 68 иностранных граждан, девять из них осуществляли трудовую деятельность без необходимых разрешительных документов. Нарушителей привлекли к административной ответственности с назначением штрафа и последующим выдворением за пределы России.

Также планируется привлечь к ответственности работодателя мигрантов. Подобные рейды продолжатся.

Вам будет интересно
Тела двух иностранок с ножевыми ранениями найдены в квартире в Петербурге
Главный подозреваемый в расправе — сожитель одной из погибших. Фото: Следственный комитет России по городу Санкт-Петербургу В одной из квартир П...
25.06.2026
276

Теги

мигранты рейд Петербург полиция Мвд
Новости Происшествия Главное

ФСБ нашла 500 кг наркотиков в замороженном тунце в порту Петербурга

ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков в Петербург. Изъято 500 кг запрещенного.

ФСБ нашла 500 кг наркотиков в замороженном тунце в порту Петербурга - Наркотики были спрятаны в мороженых непотрошеных тушах тунца, прибывших из Эквадора в грузовом конте
Скрин видео: ЦОС ФСБ.

Наркотики были спрятаны в мороженых непотрошеных тушах тунца, прибывших из Эквадора в грузовом контейнере. Рыбу ввозили легально, а содержимое в ней доставали с помощью пилы и лопат. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Задержан гражданин России, причастный к организации международного контрабандного канала. У него изъяты цифровые носители с криптокошельками, содержащими электронные средства платежей на сумму, эквивалентную 613 тысячам долларов. Также обнаружены 13 премиальных наручных часов общей стоимостью свыше 1,3 млн долларов и пять элитных автомобилей оценочной стоимостью не менее 130 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Вам будет интересно
Петербуржец превратил арендованные квартиры в наркоплантации
Полиция ликвидировала сеть квартирных наркоплантаций в Петербурге. Задержан 28-летний житель Красносельского района. Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО....
29.06.2026
171

Теги

фсб наркотик Петербург порт

Популярное

Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего
Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

11:45 30.06.2026

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России
Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

08:57 29.06.2026

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться