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Тела двух иностранок с ножевыми ранениями найдены в квартире в Петербурге

Главный подозреваемый в расправе — сожитель одной из погибших.

Тела двух иностранок с ножевыми ранениями найдены в квартире в Петербурге - Главный подозреваемый в расправе — сожитель одной из погибших.
Фото: Следственный комитет России по городу Санкт-Петербургу

В одной из квартир Петербурга на улице Бухарестской  25 июня были найдены тела двух женщин. По данному факту Следственный комитет завел уголовное дело.

По имеющейся информации, погибшие гражданки Узбекистана. На их телах следователи обнаружили ножевые ранения. Пока главный подозреваемый — сожитель одной из женщин. Он мог скрыться за пределами России, передают СМИ.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — указано в сообщении.

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Теги

убийство Петербург
Новости Социум

Генеральная репетиция «Алых парусов» пройдет без зрителей

Публика не будет допущена на генеральную репетицию праздника выпускников «Алые паруса» в ночь с 26 на 27 июня, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Генеральная репетиция «Алых парусов» пройдет без зрителей - С 19:00 в центре города будут введены ограничения для транспорта и пешеходов.
Фото: pxhere

Техническая подготовка пройдет с 20:00 до 02:30. С 19:00 в центре города будут введены ограничения для транспорта и пешеходов. Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты будут закрыты. Благовещенский мост откроют в 20:35 для выезда жителей из центра.

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Также стоит отметить, что Эрмитаж объявил о сокращении часов работы 27 июня. Главный музейный комплекс, Главный штаб и Дворец Меншикова будут открыты до 16:00, кассы закроются в 15:00.

Кроме того, 27 июня, вход на территорию Заячьего острова и Петропавловской крепости будет закрыт с 13:00. Билетные кассы закроются на час раньше – в 12:00.

Теги

Петербург репетиция алые паруса праздник выпускников

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