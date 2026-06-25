Главный подозреваемый в расправе — сожитель одной из погибших.
В одной из квартир Петербурга на улице Бухарестской 25 июня были найдены тела двух женщин. По данному факту Следственный комитет завел уголовное дело.
По имеющейся информации, погибшие гражданки Узбекистана. На их телах следователи обнаружили ножевые ранения. Пока главный подозреваемый — сожитель одной из женщин. Он мог скрыться за пределами России, передают СМИ.
«Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — указано в сообщении.