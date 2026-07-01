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Власти Петербурга контролируют ситуацию с поставками топлива

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что ситуация с поставками моторного топлива на городские автозаправочные станции остается контролируемой.

Власти Петербурга контролируют ситуацию с поставками топлива - Власти города ведут постоянный мониторинг ситуации на нефтебазах и АЗС, поддерживая взаимодействие с
Фото: freepik

Власти города ведут постоянный мониторинг ситуации на нефтебазах и АЗС, поддерживая взаимодействие с Министерством энергетики и операторами автозаправочных станций. Это позволяет отслеживать объёмы запасов топлива и оперативность поставок.

По оценке администрации, текущее положение дел позволяет полностью контролировать обеспечение Петербурга моторным топливом.

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АЗС топливо бензин Петербург
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ФСБ нашла 500 кг наркотиков в замороженном тунце в порту Петербурга

ФСБ пресекла попытку ввоза крупной партии наркотиков в Петербург. Изъято 500 кг запрещенного.

ФСБ нашла 500 кг наркотиков в замороженном тунце в порту Петербурга - Наркотики были спрятаны в мороженых непотрошеных тушах тунца, прибывших из Эквадора в грузовом конте
Скрин видео: ЦОС ФСБ.

Наркотики были спрятаны в мороженых непотрошеных тушах тунца, прибывших из Эквадора в грузовом контейнере. Рыбу ввозили легально, а содержимое в ней доставали с помощью пилы и лопат. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Задержан гражданин России, причастный к организации международного контрабандного канала. У него изъяты цифровые носители с криптокошельками, содержащими электронные средства платежей на сумму, эквивалентную 613 тысячам долларов. Также обнаружены 13 премиальных наручных часов общей стоимостью свыше 1,3 млн долларов и пять элитных автомобилей оценочной стоимостью не менее 130 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

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