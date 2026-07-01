Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что ситуация с поставками моторного топлива на городские автозаправочные станции остается контролируемой.
Власти города ведут постоянный мониторинг ситуации на нефтебазах и АЗС, поддерживая взаимодействие с Министерством энергетики и операторами автозаправочных станций. Это позволяет отслеживать объёмы запасов топлива и оперативность поставок.
По оценке администрации, текущее положение дел позволяет полностью контролировать обеспечение Петербурга моторным топливом.