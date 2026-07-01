Вечером 2 июля на Земле ожидается мощная магнитная буря уровня G3. Причиной станет вспышка высшего балла, произошедшая на Солнце 30 июня.

По сообщению Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, фронт от вспышечного взрыва достигнет Земли 2 июля в период с 21:00 до 00:00 по московскому времени. По оценке ученых, экстремальных геомагнитных бурь и радиационных штормов не ожидается, однако вероятность сильной магнитной бури уровня G3 остается высокой.

Эта буря станет самой сильной с марта текущего года.