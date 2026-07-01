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Звезда "Бригады" Александр Высоковский пропал на рыбалке: в районе его поисков нашли тело — СМИ

Предположительно, артист погиб по время рыбалки.

Звезда "Бригады" Александр Высоковский пропал на рыбалке: в районе его поисков нашли тело — СМИ - Предположительно, артист погиб по время рыбалки.
Фото: кадр сериала «Бригада» (реж. Алексей Сидоров, 2000 г.)

В районе поисков пропавшего ранее на рыбалке актера Александра Высоковского найдено тело мужчины. Как передает РЕН ТВ, погибшим может быть артист.

По имеющейся информации, тело мужчины нашли в реке Оке. Ранее артист отправился в этот район на рыбалку вместе с сыном и пропал. 

Александр Высоковский известен по роли охранника Саши Белого в сериале «Бригада» — Максима Карельского. Ранее актер также снимался также в «Бумере», «Марше Турецкого» и «Петре Первом».

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сериал Бригада Александр Высоковский
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Фото на миниатюре: magnific

Теги

штормовое предупреждение Гидрометцентр России

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