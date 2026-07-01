Предположительно, артист погиб по время рыбалки.

В районе поисков пропавшего ранее на рыбалке актера Александра Высоковского найдено тело мужчины. Как передает РЕН ТВ, погибшим может быть артист.

По имеющейся информации, тело мужчины нашли в реке Оке. Ранее артист отправился в этот район на рыбалку вместе с сыном и пропал.

Александр Высоковский известен по роли охранника Саши Белого в сериале «Бригада» — Максима Карельского. Ранее актер также снимался также в «Бумере», «Марше Турецкого» и «Петре Первом».