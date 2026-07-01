Ночью на западе ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Днем осадки сохранятся, местами пройдут сильные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, местами до +10°С, днем - +16…+21°С.
Ветер ночью восточный, северо-восточный от слабого до умеренного, днем северо-западный, западный умеренный.
Металлурги Енакиево приняли участие в экологической акции «Вода России
Сотрудники металлургического завода Енакиево привели в порядок береговую линию пруда на стадионе «Металлург» и прилегающую территорию.
Сотрудники металлургического завода в подшефном Ленинградской области городе Енакиево приняли участие Во всероссийской экологической акции «Вода России». Представители предприятия провели уборку береговой линии пруда на стадионе «Металлург», а также очистили прилегающую территорию.
Во всероссийской акции по очистке водоёма мы с коллегами принимаем участие уже не в первый раз. Для нас это стало доброй традицией. Мы понимаем, насколько эта акция важна для экологии и для всех нас, — рассказал электросварщик ЦРМО-2 Михаил Кучер.
Коллектива завода участвует в подобных мероприятиях на постоянной основе
В ЮГМК отметили, что поддерживают стремление сотрудников делать Донбасс. Подобные акции развивают социальные инициативы и укрепляют традиции ответственности, взаимопомощи и уважения к родной земле.