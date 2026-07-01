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Четверг в Ленобласти будет дождливым

В Ленинградской области 2 июля будет облачно.

Четверг в Ленобласти будет дождливым - Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, местами до +10°С, днем - +16…+21°С.
Фото: Freepik.

Ночью на западе ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Днем осадки сохранятся, местами пройдут сильные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, местами до +10°С, днем - +16…+21°С.

Ветер ночью восточный, северо-восточный от слабого до умеренного, днем северо-западный, западный умеренный.

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Металлурги Енакиево приняли участие в экологической акции «Вода России

Сотрудники металлургического завода Енакиево привели в порядок береговую линию пруда на стадионе «Металлург» и прилегающую территорию.

Металлурги Енакиево приняли участие в экологической акции «Вода России - Сотрудники металлургического завода Енакиево привели в порядок береговую линию пруда на стадионе «Ме
Фото: Енакиевский металлургический завод

Сотрудники металлургического завода в подшефном Ленинградской области городе Енакиево приняли участие Во всероссийской экологической акции «Вода России». Представители предприятия провели уборку береговой линии пруда на стадионе «Металлург», а также очистили прилегающую территорию. 

Во всероссийской акции по очистке водоёма мы с коллегами принимаем участие уже не в первый раз. Для нас это стало доброй традицией. Мы понимаем, насколько эта акция важна для экологии и для всех нас, — рассказал электросварщик ЦРМО-2 Михаил Кучер.

Коллектива завода участвует в подобных мероприятиях на постоянной основе

В ЮГМК отметили, что поддерживают стремление сотрудников делать Донбасс. Подобные акции развивают социальные инициативы и укрепляют традиции ответственности, взаимопомощи и уважения к родной земле.

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Енакиево Вода России

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