СК проводит доследственную проверку по факту гибели артиста во время рыбалки.

Следственный комитет по Московской области подтвердил гибель актера Александра Высоковского, пропавшего накануне во время рыбалки. Об этом сообщает 1 июля пресс-служба ведомства.

«Организовано проведение доследственной проверки. Тело погибшего найдено», — указано в сообщении.

Информация о пропаже Высоковского поступила еще 30 июня. Артист отправился на рыбалку вместе с сыном, но позже они разделились. Мужчина отправился искать место с хорошим клёвом, но не вернулся. Позже в районе поисков обнаружили тело актера.

Александр Высоковский известен по роли охранника Саши Белого в сериале «Бригада» — Максима Карельского. Ранее актер также снимался также в «Бумере», «Марше Турецкого» и «Петре Первом».