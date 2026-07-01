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Следователи подтвердили гибель актера сериала "Бригада" Александра Высоковского

СК проводит доследственную проверку по факту гибели артиста во время рыбалки.

Следователи подтвердили гибель актера сериала "Бригада" Александра Высоковского - СК проводит доследственную проверку по факту гибели артиста во время рыбалки.
Фото: кадр сериала «Бригада» (реж. Алексей Сидоров, 2000 г.)

Следственный комитет по Московской области подтвердил гибель актера Александра Высоковского, пропавшего накануне во время рыбалки. Об этом сообщает 1 июля пресс-служба ведомства. 

«Организовано проведение доследственной проверки. Тело погибшего найдено», — указано в сообщении.

Информация о пропаже Высоковского поступила еще 30 июня. Артист отправился на рыбалку вместе с сыном, но позже они разделились. Мужчина отправился искать место с хорошим клёвом, но не вернулся. Позже в районе поисков обнаружили тело актера.

Александр Высоковский известен по роли охранника Саши Белого в сериале «Бригада» — Максима Карельского. Ранее актер также снимался также в «Бумере», «Марше Турецкого» и «Петре Первом».

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Александр Высоковский сериал Бригада утонул рыбак
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Фото на миниатюре: magnific

Теги

штормовое предупреждение Гидрометцентр России

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